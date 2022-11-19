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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بالمسؤولية لعلاج 4أطفال من أمراض نادرة على نفقة الدولة

صدى البلد

أرسل القارئ وسام محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابناء جاره من امراض نادرة.

وقال في استغاثته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قصه هذا الطفل ان له ثلاث اخوات عندهم مرض نادر وبعد الفحوصات والتحاليل اثبتت ان علاجه مكلف ولابد من سفره للخارج ووالده اصبح غيرقادرعلي علاجه بعدالديون التي اصبح غارقا فيها فمن لديه القدره للمساعده فعليه التواصل علي رقم 01049308476.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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