حبايبي..منال سلامة تشارك صورة برفقة ابنتها أميرة أديب و مايان السيد..شاهد

نشرت الفنانة منال سلامة عدة صور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت في الصورة برفقة ابنتها أميرة أديب و الفنانة مايان السيد من مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت قائلة :" حبايبي".

يذكر أن أقام مهرجان القاهرة السينمائي اليوم، ندوة عن صعود السينما السعودية، تحت عنوان تطوير المواهب ووسائل الدعم والتحفيز، ضمن فعاليات النسخة الخامسة لأيام القاهرة لصناعة السينما التي تقام في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وحضر الندوة التي أدارها جاي ويسبرج، وأقيمت في فندق المهرجان "سوفتيل الجزيرة"، الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والنجوم محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، سينتيا خليفة، والمخرج مريم أبو عوف، وغيرهم من صناع السينما.