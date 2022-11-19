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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك جديد بالعراق لمواجهة الاعتداءات التركية والإيرانية.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

قرر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت، عقد جلسة مغلقة يوم الثلاثاء لمناقشات موضوع "الاعتداءات" التركية والإيرانية على العراق.

 

وبحسب وسائل إعلام عراقية قال مصدر برلماني  إن الجلسة ستتضمن مناقشة مفصلة لتلك الاعتداءات وإصدار عدة توصيات إلى الحكومة الاتحادية بشأنها.

 

وتشن كلا من القوات التركية والإيرانية قصفا جويا وأرضيا تستهدف به مناطق في إقليم كردستان العراق بذريعة تواجد أحزاب كردية معارضة للنظاميين في أنقرة وطهران، وأسفرت تلك الهجمات عن سقوط ضحايا وجرحى بين صفوف المدنيين إضافة إلى إخلاء عشرات القرى الحدودية من ساكنيها.

يأتي هذا في وقت هدد فيه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، خلال زيارة أجراها مؤخرا إلى بغداد، بعملية عسكرية برية في إقليم كردستان، إن "لم يحصن الجيش العراقي الحدود المشتركة ضد الجماعات الكردية المعارضة".

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