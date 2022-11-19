عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من خطورة تصاعد وتيرة الإجرام المنظم والإرهاب في إفريقيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

نبه تقرير صادر عن مكتب مكافحة الجريمة و المخدرات بالأمم المتحدة إلى خطورة تصاعد الجريمة المنظمة في إفريقيا.

وبحسب التقرير الصادر عن المكتب اليوم /السبت/، فإن ما لا يقل عن 3500 إنسان في إفريقيا وقعوا العام الماضي ضحايا لأنشطة الإجرام المنظم الذي تشهده القارة جنوبي الصحراء الكبرى. 

وأشار التقرير إلى أن الجرائم المنظمة التي تشهدها القارة الإفريقية تتجلى بصورة واضحة في منطقة الساحل والصحراء حيث تنتشر المنظمات الإرهابية التي عادة ما تمول أنشطتها عن طريق الاتجار غير المشروع في المواد الأولية كالمعادن والأملاح والذهب والفضة والماس متعاونة مع عصابات متخصصة في مشروعات تلك الأنشطة، حيث اعتبر التقرير أن الإرهاب هو الشكل الإجرامي المنظم الأشد شيوعا في إفريقيا والذي تعمل الأمم المتحدة على مجابهته بالتعاون مع حكومات القارة.

وبحسب التقرير الأممي باشرت الأمم المتحدة خلال العام 2021 الإشراف والتنسيق على تنفيذ 25 مشروعا لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجرائم المنظمة في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وأثمرت تلك الجهود عن تدريب 2500 من رجال الأمن وحرس الغابات ومكافحي الهجرة غير الشرعية والمخدرات في أجهزة الأمن الإفريقية، وبلغ عدد الفعاليات التدريبية في هذا الصدد 160 فاعلية خلال العام المنصرم. 

وفضلا عن ذلك، لم تسلم الغابات والحياة البرية في إفريقيا من أنشطة عصابات الإجرام المنظم، فبحسب التقرير تدر أنشطة تجارة العاج غير المشروعة ما لا يقل عن 400 مليون دولار أمريكي على تلك العصابات سنويا. 

وأشار التقرير إلى أن 500 مليون إفريقي يعيشون حاليا حالة من البؤس منذ تفشى وباء كورونا وحتى نهاية العام الماضي، حيث اجتمعت عليهم ويلات المرض وأنشطة جماعات الإجرام المنظم التي لا تعرف الرحمة مما يزيد من معاناتهم الإنسانية وزج بالآلاف منهم إلى الانضمام إلى طريق الجريمة بحثا عن لقمة العيش. 

كما باشرت الأمم المتحدة من خلال مكتب مكافحة الجرائم والمخدرات تنفيذ أنشطة تدريب لزيادة الوعي بين قطاعات الشباب الإفريقي بمخاطر الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والمخدرات أسفرت عن تخريج 1800 من الكوادر الشبابية الإفريقية للعمل كمدربين محليين في مجال حملات التوعية الجماهيرية في بلدان القارة لتحصين مواطنيها ضد الانخراط في مسارات الإجرام مهما كانت مستويات فقرهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

عاد لصناعة التريند.. تفاصيل صورة سيارة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

الحكومة تكشف عن موعد امتحانات منتصف العام 

ترشيحاتنا

حادث مروع.. اصطدام طائرة بشاحنة ضخمة أثناء الهبوط في بيرو.. شاهد

دولة عربية تدعو مصر للاستثمار لديها

دعاء العمرة للنساء.. وحكم الطواف للمرأة الحائض

موقف أخلاقي.. ملك بريطانيا تشارلز الثالث يحظر تناول كبد الأوز

حرب المليارات.. القيمة التسويقية لمنتخبات كأس العالم 2022

اسئلة MCQ| قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جرئ وملفت.. ميريهان حسين تتألق في إطلالة صيفية.. شاهد

مش المخلوي بس.. 6 فيروسات تهدد صحة الأطفال في الشتاء.. تعرف عليها

نائمة أمام الحرم المكي .. السورية لورين عيسى تحدث موجة غضب بسبب صورها

بعد إعلان خطبتها.. 10 إطلالات خطفت الأنظار لـ رنا رئيس.. شاهد

فيديو

الدولار والذهب بكام ؟! .. تفاصيل أسعار اليوم ..تغطية خاصة

الفرح تحول لصالة جيم.. تحدي رفع أثقال بين عروسين خلال حفل الزفاف

مفيش أمطار.. مفاجأة جديدة عن طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ