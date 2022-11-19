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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح تذاكر حفل أصالة بموسم الرياض بالسعودية

أصالة نصري
أصالة نصري

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنانة أصالة نصري، المرتقب يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، لتكون التذاكر متاحة للجمهور عبر منافذ البيع الإلكترونية. 

أغاني أصالة نصري الجديدة 

استقبلت الفنانة أصالة نصري، 3 أغاني جديدة ضمن ألبوم «شايفة فيك»، مساء الأربعاء 7 سبتمبر، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية الأولى للفنانة أصالة نصري، هو فيديو كليب بعنوان الرحلة ، والثانية بعنوان الله جاب، أما الثالثة والأخيرة فهي بعنوان إزاي حبيبي. 

 

كما أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.
 

أحدث أعمال أصالة 

حققت أغنية الفنانة أصالة نصري التي تحمل اسم "غلبان" 7 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب" بعد 9 أيام من طرحها.
وكانت قد أعلنت أصالة أنها سجلت ديو مغربي مع الفنانة أسماء لمنور من إنتاج شركة روتانا، كما تحضر لديو جديد مع صديقها الفنان رامي صبري.

وقالت أصالة في تصريحات لها على هامش حفلها بجدة، إنها اتخذت العديد من القرارات فيما يخص حفلاتها مؤخرا منها تقديم أغنيات لمطربين آخرين في كل حفل سواء كانوا معاصرين أو من نجوم الطرب الأصيل.

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