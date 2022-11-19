داعية أزهري: الله يمنح الإنسان في الدنيا والآخرة على قدر ما يعطي|فيديو

قال الشيخ عيد اسماعيل ، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان على قدر ما يعطى في هذه الدنيا يمنحه الله في الدنيا والآخرة، متابعا: "النبي حث على بناء المساجد وجعل ثواب بناء المسجد بيت في الجنة".

وأضاف الشيخ عيد اسماعيل ، خلال لقائه لـ برنامج "دنيا ودين"، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن المساهمة في بناء أي ركن من أركان المسجد خير ، مشيرا إلى أن الصحابي سعيد أبن عامر كان يأخذ من ماله ما يكفيه هو أهله ، ويتصدق بالباقي لله .

وأوضح ، أن الصدقة من يعرفها يدرك حلاوتها ، وينشغل بالأجر الذي سيحصل عليه من الله لأنه سيكون أكثر مما ينفق عليه .