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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية أزهري: الله يمنح الإنسان في الدنيا والآخرة على قدر ما يعطي|فيديو

الشيخ عيد اسماعيل
الشيخ عيد اسماعيل

قال الشيخ عيد اسماعيل ، من علماء  الأزهر الشريف، إن الإنسان على قدر ما يعطى في هذه الدنيا يمنحه الله في الدنيا والآخرة، متابعا: "النبي حث على بناء المساجد وجعل ثواب بناء المسجد بيت في الجنة".

وأضاف الشيخ عيد اسماعيل ، خلال لقائه لـ برنامج "دنيا ودين"، والمذاع على فضائية "صدى البلد " ، أن المساهمة في بناء أي ركن من أركان المسجد خير ، مشيرا إلى أن الصحابي سعيد أبن عامر كان يأخذ من ماله ما يكفيه هو أهله ، ويتصدق بالباقي لله .

وأوضح ، أن الصدقة من يعرفها يدرك حلاوتها ، وينشغل بالأجر الذي سيحصل عليه من الله لأنه سيكون أكثر مما ينفق عليه  . 

 

الشيخ عيد إسماعيل برنامج دنيا ودين توك شو الصدقة الصحابي سعيد أبن عامر

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