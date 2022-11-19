علي حسب الله رئيسا لاتحاد الريشة الطائرة

نجح الدكتور علي حسب الله، في الفوز بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد الريشة الطائرة التي أقيمت منذ قليل بمقر الاتحاد بمبنى الاتحادات الرياضية باستاد القاهرة الدولي.

وفاز حسب الله بمقعد الرئاسة بعد حصد 5 أصوات من إجمالي 9 هيئات لها حق الحضور والتصويت.

وتنافست هادية حسني النائبة البارلمانية واللاعبة الأولمبية مع الدكتور علي حسب الله الرئيس الأسبق على مقعد الرئاسة والتي حصدت 4 أصوات.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة 9 هيئات هي "هليوبوليس والزهور وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والشمس وهلوليدو ونادي بني سويف ونادي معلمين بني سويف ومعلمين ببا الرياضي".

ويقود علي حسب الله مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية القادمة المقرر إقامتها صيف 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس.