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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الوعي السياحي والبيئي لطلاب المرحلة الثانوية بسيناء

ندوات رفع الوعي السياحي
ندوات رفع الوعي السياحي والبيئي بسيناء

تنفذ محافظة شمال سيناء،  بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة،  سلسلة ندوات لرفع الوعي السياحي و البيئي لطلاب المرحلة  الثانوية  بالمدارس الثانوية محافظة شمال سيناء ، تنفيذا لبروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم و إدارة السياحة بالديوان العام و إدارة البيئة بالديوان العام بالمحافظة تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء، واشراف حمزة امين رضوان  وكيل الوزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء ،  ومتابعة حنان محمد المداح  مدير عام الشئون التنفيذية .

 

لرفع الوعي السياحي والبيئي

حيث تم عمل ندوة لرفع الوعي السياحي والبيئي للطلاب بمدرسة  الألفي  الثانوية بنات  بادارة العريش  ، تنفيذ توجيه عام التربية الاجتماعية ،بقيادة  ايمان سلامة الخليلي  الموجه العام .
وقام بالقاء الندوة ، المهندس  رضا صلاح عروج مدير إدارة السياحة بالمحافظة  ، وم حسن فايز  ، ومحمد اجمعان خالد   منإدارة شئون  البيئة بالمحافظة.

لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ علي الوعي البيئي والترويج المقومات الطبيعية التي تملكها المحافظة خاصة السواحل التي تمتد لأكثر من ٢٠٠ كيلو علي البحر المتوسط. 
وحضر من مكتب الخدمة المدرسية ، ايهاب المغربي   ، وهدي صبحي حسن   مديرة المدرسة   ، ومن أسرة التربية  الاجتماعية بالمدرسة  ، عطيات سلامة النجار  ، واماني ابراهيم ابراهيم غنيم.

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سيناء ندوات الوعي السياحي طلاب

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