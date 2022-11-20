خطة البرلمان تناقش الحساب الختامى للموازنة العامة 2021 - 2022..اليوم

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أرسل للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 .

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعات اليوم الأحد وغدا الأثنين وبعد غدا الثلاثاء لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العام في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى الجلسة العامة الماضية نهائياً على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية، كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري... وانطلاقاً من دوره الرقابي واجه المجلس وزير التنمية المحلية ب (137) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته، وسط إشادة من النواب بالمبادرات الرئاسية.

وأجمع النواب على أن مشروع القانون يأتي في ضوء حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيدين بجهود القيادة السياسية التي تسعى لتوفير الحياة الكريمة للمصريين وانحيازها الدائم لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المسبوق الذى تعانى منه كافة دول العالم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق... وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق.

ووافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.