المجلس القومي: المرأة تشارك فى إدارة المورد المائي بمصر

شاركت الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع ومقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومى للمرأة فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27

كمتحدثة رئيسية فى المنطقة الخضراء فى الجلسة التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان "تاثير التغيرات المناخية على الجوانب الاجتماعية".

وتحدثت خلالها عن دور المرأة فى الأمن المائى ومدى إدراكها لقيمة المياه، والحفاظ على المورد المائى سواء المرأة فى المجتمعات الحضرية او المرأة الريفية والبدوية. ومشاركة المرأة فى إدارة المورد المائى فى مصر مثل نموذج مشاركة المرأة فى روابط مستخدمى المياه.

وشددت يسرى على أهمية دور المرأة البارز فى الحفاظ على الأمن الغذائي بعد إنتشار ظاهرة ما تسمى ب "تأنيث الزراعة" بالاضافة إلى إضطلاع المرأة الريفية فى رعاية وتنمية الثروة الداجنة والثروة الحيوانية، مما يستوجب دعم المرأة الريفية فنيا وماليا وإجتماعيا وثقافيا أيضا.

وشددت الدكتورة هالة يسرى على دور المرأة فى الأمن الأسرى والحفاظ على القيم والأعراف المصرية الأصيلة والتماسك الأسرى وإنخراطها فى الأنشطة التنموية المختلفة لتجعل منها خلية أولية سليمة نشيطة للمجتمع فى مجال العلم والعمل والتقدم والرقى.

وأكدت على أهمية تبنى إتباع المنهجيات العلمية الحديثة للإرتقاء بأداء المرأة بصفة عامة والمرأة الريفية والبدوية بصفة خاصة.

كما شاركت الدكتورة هالة يسرى أيضًا فى جلسة نظمتها جامعة الدول العربية والشبكة العربية للبيئة والتنمية( رائد) فى المنطقة الزرقاء حول تقوية القدرات فى مجالى التخفيف والأقلمة وبناء قدرات المرونة والصمود مع إدماج كافة الفئات وذوى الاحتياجات الخاصة فى اتجاه تحقيق الإستدامة من خلال سرد خبرات وتجارب من المنطقة العربية.

وخلال اللقاء تم التعرض إلى أهمية أمن الطاقة وضرورة الحفاظ عليها ، وأهمية دور المرأة كأداة فاعلة ومؤثرة فى الاستهلاك المستدام لمصادر الطاقة المختلفة.

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