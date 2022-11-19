عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بالغربية يشهد حفل تكريم أوائل الصف السادس ومسابقات العام الدراسي

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شهد صبري الدسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية ، حفل تكريم مسابقات العام الدراسي 2020 / 2021 لتلاميذ التعليم المجتمعي، وأوائل المحافظة في الصف السادس للعام الماضي، وحفل تكريم مسابقات المشرفة المتميزة، المعلمة المتميزة، المدرسة النموذجية، ومدير إدارة التعليم المجتمعي الفعال. 


وعلى هامش الحفل، قام وكيل المديرية بتكريم ا. السيد الدسوقي، مدير إدارة التعليم المجتمعي، لبلوغه سن الكمال. 
قام بتنظيم الحفل أ.علا قطب، مدير المرحلة.

وكيل التموين بالغربية: لدينا 125 طن أرز شعير بالصوامع والشون

طالبة تتخلص من حياتها بالحبة السامة لمرورها بأزمة نفسية في الغربية

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية و ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

كما أقيمت الحفلة فى روافد للتعليم المجتمعي، بإدارة طنطا التعليمية، بحضور أمل البهي، مدير إدارة تكافؤ الفرص بالمديرية، د. سماح رمضان، مسؤول الدمج بإدارة شرق طنطا التعليمية.

IMG-20221119-WA0041
IMG-20221119-WA0041
IMG-20221119-WA0043
IMG-20221119-WA0043
IMG-20221119-WA0046
IMG-20221119-WA0046
IMG-20221119-WA0040
IMG-20221119-WA0040
التربية والتعليم الغربية وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم العام الدراسي 2020 الدكتور طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة مسيئة للمهرجان.. كيف رد الفنانون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته المثيرة

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداءا من التيرم الثاني

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

حالة إغماء السبب.. تفاصيل القبض على طليقة مطرب شعبي شهير"سكرانة"

ترشيحاتنا

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

السيسي ورئيس الجمعية الوطنية المجرية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

قائمة هواتف سامسونج المحدثة بنظام أندرويد 13.. اعرف تليفونك بينهم

15 ديسمبر آخر موعد.. هل تطبق الفاتورة الإلكترونية على المنشآت الطبية ؟

الصلاة مسيئة للمهرجان.. كيف رد الفنانون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته المثيرة

بعد ضبط زيت طعام ومسلى فاسد بسوهاج .. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقد 13كجم.. سر وصفة إيلون ماسك لفقدان الوزن

تجاوز 75 ألف جنيه .. سعر فستان درة يثير الجدل | شاهد

تؤدي أحيانا إلى الوفاة.. تحذير من حلوى موجودة في كل بيت.. تفاصيل

بفستان لافت.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

الدولار والذهب بكام ؟! .. تفاصيل أسعار اليوم ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ