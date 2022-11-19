وكيل التعليم بالغربية يشهد حفل تكريم أوائل الصف السادس ومسابقات العام الدراسي

شهد صبري الدسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية ، حفل تكريم مسابقات العام الدراسي 2020 / 2021 لتلاميذ التعليم المجتمعي، وأوائل المحافظة في الصف السادس للعام الماضي، وحفل تكريم مسابقات المشرفة المتميزة، المعلمة المتميزة، المدرسة النموذجية، ومدير إدارة التعليم المجتمعي الفعال.



وعلى هامش الحفل، قام وكيل المديرية بتكريم ا. السيد الدسوقي، مدير إدارة التعليم المجتمعي، لبلوغه سن الكمال.

قام بتنظيم الحفل أ.علا قطب، مدير المرحلة.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية و ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

كما أقيمت الحفلة فى روافد للتعليم المجتمعي، بإدارة طنطا التعليمية، بحضور أمل البهي، مدير إدارة تكافؤ الفرص بالمديرية، د. سماح رمضان، مسؤول الدمج بإدارة شرق طنطا التعليمية.

IMG-20221119-WA0041

IMG-20221119-WA0043

IMG-20221119-WA0046