مخاوف في موريتانيا.. كيف تسربت المواد الغذائية السامة إلى الأسواق؟

قال المحلل الاقتصادي، عبد الرحمن ودادي، إن البطاطس الفاسدة متواجدة دائما في الأسواق، ولكنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، بل مخصصة للمزارعين لزراعتها، مؤكداً أنها غير موجهة أو مخصصة للبيع للمواطنين واصفا الأمر بالجريمة الكبرى التي تستدعي الضرب بيد من حديد لمواجهة تلك التجاوزات.

ورأى خلال لقائه على قناة الغد، أن هناك تقصير من السلطات في الرقابة الغذائية، مشددا على أن موريتانيا تفتقد للعقوبات الرادعة التي يمكنها منع تكرار المخالفات مستقبلا.

وعاد الجدل من جديد إلى موريتانيا حول سلامة المواد الغذائية بعد ضبط الشرطة كميات كبيرة من البطاطس المخصصة للزراعة كبذور، عقب تسرب كميات منها إلى أسواق العاصمة نواكشوط.

دخول مواد غذائية غير الصالحة للاستعمال البشري أو المنتهية الصلاحية دفع بمنتدى المستهلك الموريتاني إلى دق ناقوس الخطر من خلال بيان يحذر من عواقب بيع هذه المواد و خطرها الداهم على الصحة ودعوة المواطنين الى توخي الحيطة أثناء شراء احتياجات من المواد الغذائية.

وأشار منتدى حماية المستهلك إلى أن كميات البطاطس المصادرة سامة وموجهة للمزارعين للبذر وغير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني.

وحذرت وزارتا الزراعة والتجارة من استهلاك البطاطس المخصصة للعملية الزراعية كبذور، مضيفة أن هذه البطاطس معالجة بمواد كيميائية ضارة

وخلال الأسابيع الماضية تلقت الجهات الرسمية أكثر من 500 شكاية من مواطنين حول تجاوزات بعض محلات المواد الغذائية، فيما أتلفت ما يقارب 500 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.