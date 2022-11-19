بعد ضبط زيت طعام ومسلى فاسد بسوهاج .. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

وأوضح وكيل وزارة التموين بسوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن الحملات تهدف لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

ضبط 2500 كجم مسلى مجهولة المصدر بسوهاج

وقال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 5 كراتين بكل كرتونة 24 زجاجة زيت طعام مختلف الأنواع، الزجاجة 1 لتر، بإجمالي 120 لتر زيت طعام منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه تم ضبط 50 صفيحة مسلى بكل صفيحة 50 كجم مسلى، بإجمالي 2500 كجم مسلى مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 5 كراتين بكل كرتونة 24 زجاجة زيت طعام مختلف الأنواع، الزجاجة 1 لتر، بإجمالي 120 لتر زيت طعام منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 50 صفيحة مسلى بكل صفيحة 50 كجم مسلى، بإجمالي 2500 كجم مسلى مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وأكد "إبراهيم" أنه قد تم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.