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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تحتفل بمرور 8 أعوام من انجازات الدولة

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور عمرو مصطفى منسق طلاب من أجل مصر علي مستوي الجمهورية، احتفال طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج بإنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في ظل توجيهاته الرشيدة نحو طريق الاستقرار والبناء والتنمية المستدامة على مدار ٨ أعوام من حكمه للبلاد، وذلك بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي امين عام الجامعة ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومقررين طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة المختلفة.

وخلال كلمته ثمن الدكتور مصطفي عبد الخالق ماتشهدة الدولة المصرية من انجازات ضخمة وعديده في مختلف المجالات في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من اجل بناء مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

وثمن ايضاً ما يشهده الصعيد بصفه خاصة من مبادرات تنموية شاملة لتطوير الخدمات التعليمية والصحية والعمرانية، وذلك في ظل قيادة قوية ترغب في أن تلحق مصر بالعالم حولها في كافه مجالات الحياة.

وفي بداية كلمته وجه الدكتور حسان النعماني رسالة تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي قائد المسيرة بمصر العظيمة وحامياً لها وقائداً لشعبها، وقال ان طلاب من اجل مصر قامت بتنظيم هذا الحفل تزامناً مع ذكري ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنين دوام التقدم لفخامته والازدهار لشعب مصر العظيم.

حيث ان الهدف من هذا الاحتفال تعريف شباب وطلاب الجامعة ما تحقق علي مدار السنوات الاخيرة من انجازات متلاحقة والجهود التنموية المبذولة في كافه أنحاء الجمهورية من اجل اعادة بناء مصر وتقديمها بشكل أفضل للعالم.

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جامعة سوهاج

وأعرب الدكتور عمرو مصطفي عن سعادته بالمشاركة في تلك الفعالية علي أرض جامعة سوهاج، مؤكداً علي أن طلاب من أجل مصر منذ تاسيسها في عام ٢٠١٦ تهدف من خلال انشطتها المختلفة العمل علي التوعية والتثقيف والتدريب وغرس روح الإنتماء وحب الوطن فى نفوس الطلاب، وحثهم علي العمل بروح الفريق الواحد من أجل الوطن، والإنتباه لكل ما يحاك من مؤامرات هدفها زعزعة الأمن والإستقرار.

وذكر الدكتور علاء غالب مشرف طلاب من أجل مصر بالجامعة، أن الحفل بدأ بالسلام الجمهوري، واشتمل علي عرض فيلم تسجيلي لانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات القومية التي تحققت في مصر في مجالات البنية الأساسية.

والتجمعات العمرانية الجديدة، والطاقة، وتوطين الصناعة، وغير ذلك من المجالات، كما تم عرض فيديو بعنوان تحيا مصر، الي جانب عدد من الفقرات الفنيه والغنائية التي قام بعرضها فريق كورال طلاب من اجل مصر.

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