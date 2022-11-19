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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على غرار القاهرة السينمائي.. طارق الشناوي يطالب بتخفيض أسعار تذاكر أفلام المهرجانات

طارق الشناوي
طارق الشناوي

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن هناك أفلام مهمة يتم عرضها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام.

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وقال طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" هناك انضباط  في عرض الأفلام في المهرجان وهناك ندوات مع صناع الأفلام ".

وتابع طارق الشناوي: "توجد عروض بمهرجان القاهرة السينمائي جيدة، ويجب أن تكون هناك زيادة في عدد الشاشات التي تتواجد بمحيط مهرجان القاهرة السينمائي ".

واكمل طارق الشناوي :" يجب تخفيض اسعار تذاكر أفلام المهرجانات، مثل المتواجدة في مهرجان القاهرة السينمائي ".

ولفت طارق الشناوي إلى أنه من الضروري تواجد رؤية وتوجه لعودة الجمهور لمشاهدة أفلام المهرجانات، موضحا أن دورات مهرجان القاهرة السينمائي بها نقلة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.
 

الشناوي مهرجان القاهرة اخبار التوك شو عزة مصطفي طارق الشناوى

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