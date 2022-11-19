لازم مننساش | عزة مصطفى تعلق على اتهام أمير رمسيس بالسخرية من الصلاة

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على اتهام المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالسخرية من الصلاة والشعائر الدينية.

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أنا بحب السينما والفنون بشكل كبير، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي عظيم وله تاريخ".

وأضافت عزة مصطفى :" لما يبقى فيه مهرجان أو مناسبة بلاش ناخد جزء فقط ونفقد الاهتمام بالحدث الكبير وهو فعاليات المهرجان ".

وأكملت عزة مصطفى :" لازم مننساش أهمية الموضوع الأساسي وهو فعاليات المهرجان ، وبلاش نتاخد في زاوية تانية ".

