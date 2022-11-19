عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم مننساش | عزة مصطفى تعلق على اتهام أمير رمسيس بالسخرية من الصلاة

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على اتهام المخرج أمير رمسيس مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالسخرية من الصلاة والشعائر الدينية.

 

txt

أمير رمسيس يرد على اتهامه بالسخرية من الصلاة على سجادة مهرجان القاهرة

txt

اليوم.. أمير رمسيس يحاور لبلبة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :" أنا بحب السينما والفنون بشكل كبير، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي عظيم وله تاريخ".

وأضافت عزة مصطفى :" لما يبقى فيه مهرجان أو مناسبة بلاش ناخد جزء فقط ونفقد الاهتمام بالحدث الكبير وهو فعاليات المهرجان ".

وأكملت عزة مصطفى :" لازم مننساش أهمية الموضوع الأساسي وهو فعاليات المهرجان ، وبلاش نتاخد في زاوية تانية ".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة مسيئة للمهرجان.. كيف رد الفنانون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته المثيرة

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

هي طفاسة .. تعليق مثير من مرتضى منصور على مطالب تدعيم الزمالك بصفقات جديدة

بدون تشفير.. 23 قناة تنقل مباراة افتتاح كأس العالم 2022

بي إن سبورتس تعلن بث مباريات كثيرة من كأس العالم مجانا

موضوعات متعلقة

على غرار القاهرة السينمائي.. طارق الشناوي يطالب بتخفيض أسعار تذاكر أفلام المهرجانات

سعيد الأرتيست : تدشين فصل لتدريس الإيقاع في دار الأوبرا

أحد علماء الأزهر: قلب الإنسان يمرض ويصاب بالحقد والكراهية عندما ينسى الله

وزير الصحة الأسبق: أريد نقل خبرتي في مستشفى الكبد والجهاز الهضمي ببلطيم

أخبار التوك شو | بكري: يحق لكل مصري الشعور بالفخر بعد نجاح مؤتمر المناخ .. وياسمين عز : مفيش كرامة بعد الجواز

مدير cop28 بالإمارات: عازمون على إحراز تقدم حقيقي في ملف المناخ

الرعاية الصحية : 5 ملايين حالة وفاة سنويا بسبب التغيرات المناخية عالميا

الأمين العام للأمم المتحدة يعلن دعم مصر لتحقيق نتائج إيجابية بقمة المناخ

ترشيحاتنا

رئيس جهاز حدائق أكتوبر: الانتهاء من الممشي السياحى المجانى خلال 6 أشهر

محيي إسماعيل: قدمت رواية للحصول على نوبل..و25 ألف جنيه في الشهر بيكفوني

روسيا .. انفجار ضخم في خط غاز قرب سانت بطرسبرج | فيديو

لازم مننساش | عزة مصطفى تعلق على اتهام أمير رمسيس بالسخرية من الصلاة

مصر تنهض بالفسطاط.. ماذا تعرف عن الحديقة الأكبر بالشرق الأوسط وتكلفة تطويرها

مجموعات المونديال (7).. البرازيل صاحبة الأرقام القياسية.. سويسرا تبحث عن إنجاز منذ 1954

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطعم أمريكي يقدم 5000 وجبة مجانية مع كل هدف يسجله منتخب بلاده

بعد الهجوم عليها.. تعليق صادم من البلوجر الشهيرة نادية الخولي عقب زفافها

فقد 13كجم.. سر وصفة إيلون ماسك لفقدان الوزن

تجاوز 75 ألف جنيه .. سعر فستان درة يثير الجدل | شاهد

فيديو

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

الدولار والذهب بكام ؟! .. تفاصيل أسعار اليوم ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ