بسبب عجز طفلها.. محافظ الإسكندرية يستجيب لطلب معلمة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية داليا المالكي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في المحافظة بإعادة فحص شكوى معلمة بعد أن تم غلقها بسبب العجز في المدرسين بالإدارات التعليمية.

وقامت إدارة خدمة المواطنين بإعادة فحص الشكوى المقدمة من المواطنة وتبين أنها تعمل مدرسة في مدرسة الورديان بحي غرب، وتطلب ندبها مؤقتاً إلى مدرسة قريبة لمحل سكنها بحي شرق، لرعاية طفلها الذي يعاني من مرض تشوه القدم القفزاء، ويحتاج جلسات علاج طبيعي كل 4 ساعات، وبعد المسافة بين سكنها وعملها يحول دون تنفيذ العلاج الطبيعي ورعايته ، ما قد يتسبب في جعل الطفل من الأطفال شديدي الإعاقة، وتبين من خلال الفحص أن طلبها تم رفضه نظراً لوجود عجز في المدرسين وأنها تقدمت بطلب الندب في غير المواعيد المحددة.

وقامت إدارة خدمة المواطنين بالعرض على اللواء محمد الشريف الذي كلف بإعادة فحص الطلب والاستجابة الفورية والسريعة للمعلمة والتنسيق مع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبعد التنسيق تم ندب المعلمة ندبا كليا وليس جزئيا الي مدرسة فليمنج التابعة لإدارة شرق التعليمية والقريبة من محل سكنها حتى تتمكن من رعاية طفلها.

وأعربت مقدمة الشكوى علياء عبدالمحسن عن امتنانها وشكرها لمحافظ الإسكندرية على اهتمامه بشكواها ومتابعته لها وسؤاله عن حالة طفلها الصحية، كما قدمت الشكر لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومدير مديرية التعليم وإدارات غرب وشرق التعليمية على الاستجابة لطلبها.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين