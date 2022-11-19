عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب عجز طفلها.. محافظ الإسكندرية يستجيب لطلب معلمة

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل معلمة لحل مشكلتها

 كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية داليا المالكي مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين في المحافظة بإعادة فحص شكوى معلمة بعد أن تم غلقها بسبب العجز في المدرسين بالإدارات التعليمية.

وقامت إدارة خدمة المواطنين بإعادة فحص الشكوى  المقدمة من المواطنة وتبين أنها تعمل مدرسة في مدرسة الورديان بحي غرب، وتطلب ندبها مؤقتاً إلى مدرسة قريبة لمحل سكنها بحي شرق،  لرعاية طفلها الذي يعاني من مرض تشوه القدم القفزاء، ويحتاج  جلسات علاج طبيعي كل 4 ساعات، وبعد المسافة بين سكنها وعملها يحول دون تنفيذ العلاج الطبيعي ورعايته ، ما قد يتسبب في جعل الطفل من الأطفال شديدي الإعاقة، وتبين من خلال الفحص أن طلبها تم رفضه نظراً لوجود عجز في المدرسين وأنها تقدمت بطلب الندب في غير المواعيد المحددة.

أقدم أسواق الإسكندرية .. التفاصيل الكاملة لحريق محل بسوق لاجتيه

محافظ الإسكندرية: تحرير محاضر لـ 6 محلات لبيعهم الأرز الأبيض بسعر مرتفع

وقامت إدارة خدمة المواطنين بالعرض على اللواء محمد الشريف الذي كلف بإعادة فحص الطلب والاستجابة الفورية والسريعة للمعلمة والتنسيق مع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وبعد التنسيق تم ندب المعلمة ندبا كليا وليس جزئيا الي مدرسة فليمنج التابعة لإدارة شرق التعليمية والقريبة من محل سكنها حتى تتمكن من رعاية طفلها.

 وأعربت مقدمة الشكوى علياء عبدالمحسن عن امتنانها وشكرها لمحافظ الإسكندرية على اهتمامه بشكواها ومتابعته لها وسؤاله عن حالة طفلها الصحية، كما قدمت الشكر لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومدير مديرية التعليم وإدارات غرب وشرق التعليمية على الاستجابة لطلبها.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين

الاسكندرية التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم محافظ الاسكندرية الإدارات التعليمية اللواء محمد الشريف المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بشرى لطلاب المدارس .. مقترح برلماني لاستحداث 4 زيارات لأهم المزارات

الإنجليزي يكتسح.. قائمة الدوريات الأكثر تواجداً في كأس العالم 2022

حقيقة انتشار التونة الفاسدة في الأسواق السعودية

بشرى للوافدين.. الكويت تعلن مفاجأة سارة بشأن إصدار التأشيرات

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية المغرب الثانية.. غدا

أحمد كريمة : فوجئت بحملة أوروبية ضد ترشحي لجائزة نوبل

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطانة قصيرة ..ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

هيفاء وهبي تثير ضجة على إنستجرام في أحدث ظهور

عاملة دليفري عابرة للقارات.. أطول رحلة توصيل طعام في العالم

في اليوم العالمى للرجال .. 10 عادات تدمر الخصوبة يفعلونها يوميا

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ