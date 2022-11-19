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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: زيادة أعداد الرحلات الجوية حافز كبير لتنشيط السياحة

النائب احمد ادريس
النائب احمد ادريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب

أكد النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مصر من أبرز المقاصد السياحية التي تتسم بوجود أنواع مختلفة من السياحة أهمها الثقافية، علاوة علي تميز طقسها بالاعتدال في فصل الشتاء مما يجعلها مقصد أولي للسياح الأوروبين في ظل معاناتهم من أزمات نقص الوقود والغذاء، معقبا “ اضافة لهذه الحوافز انخفاض تكلفة السياحة بها”.

طالب “ ادريس” في تصريح خاص لـ “ صدي البلد”، بضرورة زيادة أعداد الطائرات والرحلات للإقلاع من و إلي  مختلف الوجهات وخاصة دول أوروبا ، منوها إلي أن الفترة القادمة تحتاج تكثيف الجهود لتحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة في ظل مساعي الحكومة في تدشين برامج تحفيزية لزيادة أعداد الوافدين.

تفعيل عقوبات مضايقات السائحين 

أشار عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلي وجود تشريعات تهدف لحماية السائحين من كافة أشكال المضايقات سواء احتيال او سرقة وغيرها، مطالبا بتفعيل هذه العقوبات بشكل حازم علي المخالفين وذلك من أجل محو أي صورة ذهنية سيئة عن مصر لدي أي سائح.

وناشد البرلماني، بأهمية نشر ثقافة التعامل مع السائحين بشكل أخلاقي يبعث الصورة الحضارية عن مصر ، الأمر الذي يجعل السائح زائرا للدولة أكثر من مرة.

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والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الفريق محمد عباس، وزير الطيران؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة، وذلك بحضور اللواء محمد حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار العمل وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تقديم برامج تحفيزية في قطاع الطيران، باعتبار أن هذا القطاع الحيوي يعد واحداً من المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية، ولا سيما أن لدينا مخططا واضحا نضعه نصب أعيننا وهو الوصول إلى 30 مليون سائح وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويواكب رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزير الطيران وكل العاملين بالوزارة والشركات التابعة، على الجهود الكبيرة المبذولة لفرق العمل المشكلة من مختلف التخصصات خلال مؤتمر قمة المناخ ( COP27 )، مشيدا بالتنظيم الجيد والأداء المتميز للقائمين ودورهم الفعال في ترك انطباع إيجابي لدى ضيوف مصر من جميع أنحاء العالم. 


وخلال اللقاء، أكد وزير الطيران أن وزارة الطيران تسعى إلى تحقيق نتائج أفضل باستمرار في النقل الجوي ومختلف الأنشطة المرتبطة به، ونعمل على تحقيق ديناميكية أكثر للحركة الجوية وفقا لاقتصاديات السوق؛ من أجل المساهمة بقوة في دعم الاقتصاد المصري.
 

وقال الوزير: نعمل حاليا على تكثيف البرامج التحفيزية من أجل جذب المزيد من السائحين وتنشيط حركة السياحة الوافدة، وذلك بالتنسيق المستمر والفعال مع وزارة السياحة والآثار، مشيرا إلى أن هناك مراحل متقدمة في تشغيل منظومة الطيران منخفض التكاليف بعد أن تم التوافق على عدد من الضوابط الحاكمة لها، حيث تطبق الوزارة هذا النموذج من الطيران من خلال شركة تابعة لها، كما لفت إلى أنه منذ بدء تشغيل هذه المنظومة ونعمل على زيادة أسطول الطائرات المخصص لهذه المنظومة، وهناك خطة لمضاعفة أعداد الطائرات خلال المرحلة المقبلة ومع بداية العام الجديد أيضا؛ من أجل تسيير رحلاتها من الخارج إلى المقاصد السياحية.

الطيران التنمية المستدامة السائحين مجلس النواب السياحة فصل الشتاء

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