بعد شرح لا الناهية بالفهلوة | خبراء غاضبون واستنكار عام .. ووصف صارخ لتصرّف هؤلاء المعلمين

خبير تعليم:

إستخدام اللغة العامية والأمثلة الركيكة فى التعليم أمر مرفوض

خبير تعليم:

استخدام طرق الشرح بطريقة غير لآئقة من قبل بعض المعلمين واستخدام المهرجانات لا يصل للطلاب لمرحلة الفهم

أولياء الأمور:

نرفض تعليم أبنائها بإستخدام اللغة المبتذلة والضعيفة

اصبح منتشر فى الفترة الحالية فيديوهات لمعلمين ومدرسين يقومون بالشرح بأسلوب وصفه معظم رواد السوشيال ميديا انها طريقة شرح مبتزلة وغير لآئقه ولا يجب أن ينتهج المعلم لذلك الأسلوب حتي وأن كان الغرض منه تسهيل إيصال المعلومة للطلاب، وأن للمعلم يجب أن يكون لديه لغة قوية متزنه وصحيحه بعيد عن اللغة الدارجة فى المجتمع والشارع، وانه يجب أن تكون هناك محذاير قبل إستخدام أي الفاظ او امثله اثناء الشرح.

وقال الدكتور علاء الجندي، الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم، أن بكل تأكيد فإن إستخدام لمثل هذا الأسلوب فى التدريس هو طريقة مرفوضة بشكل كبير وأن للأسف تلك الأسلوب منتشر بشكل كبير داخل سناتر الدروس الخصوصية، والتي يكون عدد كبير منها من غير المعلمين.

واوضح الجندي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن يجب علي المعلم قبل ان يبدأ فى شرح الدرس أن يقوم بإعداده وتجهيز الطريقة التي سوف يتبعها لإيصال المعلومات للطلاب بأسهل الطرق، مشيرآ إلي وزارة التربية والتعليم قامت بوضع كتاب المدرس تم إعداده من قبل المركز القومي للإمتحانات علي يد مجموعه متميزة من الإساتذه التربوين كل فى تخصصه، وهو عبارة عن كتاب يقوم بتعليم المعلم طريقة تقديم المادة العلمية الموجودة فى الكتاب المدارسي والمناهج الدراسية.

واكمل، أن يجب علي المعلم أن يجهز المادة تجهيز المادة العلمية وتطويعها مع مستوي الطلاب المتواجدين مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بين طالب متفوق وطالب ضعيف وطالب متوسط، وانه يجب علي المعلم أن يطوع المادة العلمية وأساليب التدريس لإيصال المعلومة بلغة سهلة وبسيطة بحيث لا تخدش الحياء العام ولا تضر بعادتنا ولا تقاليدنا كمجتمع مصري.

واشار إلي أن إذا تطرأ الأمر لإستخدام المعلم للغة عامية ركيكة أو استخدام أغاني مهرجانات تكون كلماتها مبتذله فهذا الأمر غير مقبول بالمره، وانه يجب علي اولياء الأمور التصدى ومحاربة المعلم التي يستخدم هذا الأسلوب لتعليم إبناءهم، لأن هذا الأسلوب الأسف يحوز علي إعجاب عدد كبير من الطلاب.

والفت الخبير التربوي، أن إستخدام لمثل هذا الأسلوب لا يقوم بتوصيل وفهم المعلومة للطلاب ولكن يعودهم علي الحفظ فقط، لذلك حين يأتي الإمتحان نرى تذمر من بعض الطلاب يزعمون أن اسئلة الإمتحان من خارج المنهج الموضوع وأن الأمر فقط أن الأسئلة لم تأتي مباشرة كما حفظوها.

وتابع أنه من أجل ذلك حرصت الوازرة علي إعداد نماذج لأسئلة لتكون كاشفة للطلاب وتبين له إساليب التقيم التي سوف يقيم عليها، بإضافة إلي عمل اختبارات شهرية حتي نقف علي مستوي الطالب أول بأول ونرى إذا كان يحقق نواتج التعليم الذى نهدف إلي قياسها ام لأ.

واستطرد الدكتور علاء الجندي، الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم، أن المادة العلمية ليست الهدف الوحيد لعملية التعلم والتعليم، وانه يجب على المادة العلمية فهناك أهداف وجدانية وهي كيفية المحافظة علي ثقافة البلد التي أمتثل لها والهوية المصرية وتطبيق تعليم الإسلام والمسيحية الوسطية وتعلم حب الولاء والانتماء، وأن مع لجواء معظم للطلاب لمراكز الدروس الخصوصية يتم إهمال جميع تلك الأمور.

انتش واجري داخل سنتر دروس خصوصية

واشار إلي أن هناك عدد كبير من من المدرسين داخل مراكز الدروس الخصوصية يلجأ إلي إستخدام إلي إستخدام مشاهير مطربين ومشاهير للسوشيال ميديا للترويج لأنفسهم واستقطاب اكبر قدر من الطلاب وأن كثير من هولاء المشاهير لا يرتقوا أن يكونوا قدوه نربي إبناءنا عليها.

مس سماح

ومن جانبه قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن من الناحية التربوية يعتبر من الخطأ تربويا استخدام اللغة العامية والأمثلة الركيكة عند الشرح وخاصة في الصفوف الأولي من التعليم.

وصرح شوقي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عملية إستخدام لغة عامية إجتماعية غير منضبطه خصيصآ في الإعمار الصغيرة قد يترتب علي مثل هذا الأمر العديد من الأثار التربوية والنفسية، والعقلية السلبية، منها :



1- ايذاء الحصيلة اللغوية الصحيحة لدي الطفل ( من خلال احلال الكلمات العامية محل الكلمات الصحيحة، مثل كلمة "أوعي" بدلا من "لا" ، وكلمة "أنتش" بدلا من " أأخد") ومن ثم يتناقص بشكل كبير الثراء اللغوي الذي يجب أن يتوافر لدي الطفب وينمو عبر سنوات الدراسة .

2- قد تتكون لدي الطفل تصورات وفهم خاطيء للكثير من المعلومات، والدروس وخاصة أن القاعدة الركيكة التي يطبقها المعلم قد تصلح لمثال ما بالصدفة ولكنها لا تنطبق بشكل صحيح علي أمثلة أخري كثيرة .

3- احتمال حصول التلميذ علي درجات منخفضة في الامتحانات وذلك في ضوء أن الامتحانات تتضمن أسئلة تحمل أفكارا جديدة قد لا توجد بالنص في الكتاب فما بالنا بمثال ركيك خاطيء يتم تطبيقه بشكل خاطئ.

4- قد تتكون لدي الطفل اتجاهات سلبية نحو المادة الدراسية، و المدرسة، وقد تصل به إلي معاناته من صعوبات في تعلم تلك المادة - التي استخدم فيه المعلم الأمثلة الركيكة بشكل خاطئ طوال العمر - عندما يجد أن ما تعلمه يطبقه بالفعل في حل الأسئلة ومع ذلك يحصل علي درجات ضعيفة .

5- سيجد الطالب في المراحل التعليمية الأعلي صعوبات في استيعاب الدروس والمعلومات والقواعد الجديدة والتي تعتبر مبنية علي مفاهيم وتصورات معينة مخالفة تماما لما نقله له هذا المعلم من معلومات ومفاهيم وتصورات.

والفت أنه يجب أن يحرص أولياء الأمور علي أن يكون الهدف الأساسي من تعليم أولادهم هو " التعلم واتقان المعلومات " بشكل صحيح وليس مجرد النجاح فقط والحصول علي درجات مهما كانت الوسيلة لشرح المعلومات ولو كانت بالخطأ, لأن تلك الوسائل قد تكون مفيدة علي المدي القريب ولكنها تحمل أضرارا خطيرة علي المدي البعيد.

وجاءت أراء اولياء الأمور التعليق علي إستخدام اسلوب الشرح المبتذل واستخدام العامية و الأمثلة الركيكة، وقالت هبه سعيد ولي أمر طالب أنها ترفض أن يقوم المعلم بإستخدام تلك الإمثلة اثناء الشرح لأبناءها وانها تحرص علي المعرفة طريقة شرح المعلم الابناء حتي لا تتلوث اذانهم بكلام مبتذل كان من المفترض عدم سماعه.

وقال إسلام أشرف ولي أمر طالب، أنه ينتقي المعلم الخاص لإبنته وفقآ إلي طريقة كلامه وتعامله واذا شعر أن تلك الطريقة ليست بالطريقة المنضبطة والتي نعرفها جميعآ علي الفور أقوم بقطع التعامل مع الإستاذ.

وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من شرح المعلم لدرس لا الناهية في ملزمة الدرس الخصوصي الخاص به ، حيث كتب المدرس لطلابه ان لا الناهية تستخدم في طلب التوقف عن فعل شئ معين وتساوي كلمة "اوعى" ، ضاربا بذلك مثالا " لا تعبر الطريق بمعنى اوعى تعبر الطريق.

وقد علق رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على صورة الملزمة المتداولة وطريقة شرح لا الناهية للطلاب ،وقالت دينا الرقيبي : من أفشل طرق التدريس هو التعليم بها الأسلوب ، فهذا المعلم قتل اللعة العربية الفصيحة بربطها بالعامية.

وقال محمد فوزي معلم لغة عربية : أسلوب الشرح الموجود في الصورة المتداولة ركيك ، مَثَل هؤلاء المعلمين حُجتهم دائما أن الغاية تبرر الوسيلة ، وهو مبدأ غير صحيح ، واضاف قائلا : حتى القاعدة المكتوبة المدرس صاحب الملزمة المحترم جايبها غلط ، فمن الممكن أن يبدأ الفعل المضارع بتاء وتكون لا قبله نافية، وذلك إن كان المخاطب مؤنثا.

بنما كانت هناك تعليقات مؤيدة ، حيث قال ايمن فتح الله : والله أنا شايف ان المعلم هنا يجتهد حتى يفرق للطالب بين لا النافية التى هى للإخبار وأسلوبها خبرى ، وبين لا الناهية التى هى غالبا للتحذير وأسلوبها إنشائى طلبى فاختار لها كلمة عامية وهى كلمة (اوعى ).