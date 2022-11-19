حجازي : مصر قائدة في مواجهة ملف الإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أفريقيا تلوث الأرض 4 % من الانبعاثات الكربونية والدول الصناعية 96%.

وأوضح حجازي خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أنه على دول العالم أن تتكاتف مع بعضها البعض لحل مشكلة المناخ، مشيراً إلي أن قمة مناخية تجتمع فيها الإرادة الدولية كافة لمواجهة الخطر على كوكبنا.



وتابع حجازي أن هناك العديد من رؤساء الدول وخبراء يسعون للتوصل إلى حلول لمشكلة المناخ فى الساعات الأخيرة بمؤتمر المناخ، مضيفا: أن الحل الوحيد التكيف مع التغيرات المناخية تقليلها.



ونوه حجازي أن مصر تبنت العديد من المشروعات الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة وتعتبر الدولة 0.6 % تأثيرا في الأضرار على كوكب الأرض.



وأضاف حجازي أن مصر جادة ومسئولة وقائدة فى مواجهة ملف الإرهاب الدولى والهجرة غير الشرعية.