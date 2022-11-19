بحضور السفير.. النادي المصري بفيينا يحتفل بمرور 50 عاما على إنشائه| صور

احتفل النادي المصري بفيينا في النمسا، برئاسة عبد الباسط مقلد، بمرور 50 عاما على إنشاء النادي، وسط تجمع وحضور العديد من أعضاء الجالية المصرية في النمسا.

وحضر الاحتفالية كل من السفير محمد الملا، سفير مصر في النمسا، والقنصل المصري محمد البحيري، ومحمود مقلد عضو مجلس إدارة النادي، وكمال مقلد، ومدير مكتب مصر للطيران في النمسا، وعدد من الأسر المصرية في النمسا.

وأثنى السفير محمد الملا، سفير مصر بالنمسا، على جهود النادي المصري بفيينا على ما يبذله من لم شمل المصريين والدعوى دائما لحب مصر في العديد من المناسبات، وكذلك حل مشكلات الجالية المصرية في النمسا.

وخلال الاحتفالية تم تكريم مؤسسي النادي المصري في فيينا.

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