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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان : نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

ليبرمان: نتنياهو
ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

كشف وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، عن جانب من خطط رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو المستقبلية.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر، إن  نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائلي الجديد  سيعمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية من أجل استخدام هذا الإنجاز لتغيير الائتلاف الحاكم أو إجراء انتخابات مبكرة.

وأشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إلى أن ما نشره مجرد تقدير ولكنه قائم على أسس جيدة للغاية.

واعتبر أن نتنياهو "يخدع الجميع" بمن فيهم بن غفير وسموتريتش، ويسعى إلى السيطرة على عملية تعيين القضاة في المحكمة العليا وهو ما يخدم مصلحته.

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وأوضح ليبرمان أن نتنياهو يسعى للسيطرة على هيئة البث الاسرائيلية "كان" وحرق أوراق كل من بن غفير وسموتريتش قبل الانتخابات المبكرة القادمة التي سيدعو لها للتخلص من هؤلاء.

وكشف أيضا عن أن نتنياهو سيقيل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسي هاليفي، بحجة أنه لا يتعاون مع خططه بشأن إيران.

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