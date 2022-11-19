لفتة من حفيد أحمد خليل لـ الزعيم وحسين فهمي بالقاهرة السينمائي

حرص حفيد الفنان أحمد خليل، على الظهور بصور الزعيم عادل إمام و حسين فهمي علي ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك أثناء ريد كاربت فيلم “رائد الفضاء" ضمن فعاليات المهرجان في دورته الـ 44 الحالية.

يشارك فيلم "رائد الفضاء" في المسابقة الدولية، والذي يعرض لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

قام المخرج أمير رمسيس بمناقشة الفنانة الكبيرة لبلبة خلال جلسة ودية عن أعمالها وتاريخها الفني الطويل وحصولها على الجائزة، على هامش تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي.

وجاء تكريم القاهرة السينمائي للفنانة المتميزة لبلبة، تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة التي قدمتها خلال السنوات الماضية، وتنوعت ما بين المسرح والسينما والتليفزيون والاستعراض، واستطاعت من خلالها حجز مكانة خاصة لدى جمهورها في مصر والوطن العربي.

دخلت لبلبة المجال الفني وهي طفلة بعمر الـ5 سنوات، كان لها طابعًا خاصًا في الاستعراض والتمثيل وظهرت كموهبة مختلفة، وقدمت 88 فيلما سينمائيا منهم 6 بطولات في طفولتها، و 4 مسلسلات تليفزيونية، ولها 268 أغنية منهم 30 أغنية للطفل.

كما شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية، و 16 مهرجانا عربيا، وحصلت على أكثر من جائزة كأفضل ممثلة. ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF". وتقام فعاليات المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 22 من نوفمبر الجاري لعام 2022

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