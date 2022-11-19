ناقد رياضي : فيتوريا كلمة سر فوز منتخب مصر على بلجيكا ..فيديو

علق محسن لملوم الناقد الرياضي، على فوز منتخب مصر على منتخب بلجيكا في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين أمس بالكويت .

وقال محسن لملوم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب هو كلمة السر وراء فوز منتخبنا الوطني".

وأضاف محسن لملوم:" فوز منتخب مصر على بلجيكا ليس مفاجئا لأننا فزنا على بلجيكا 4 مرات في 5 مرات وجهناها فيها ".

وتابع محسن لملوم:" الشعب المصري اجتمع خلف المنتخب الوطني أمس أمام بلجيكا"، مضيفا:" رأينا شكل وروح قتالية وجماعية في الأداء بين لاعبي المنتخب".