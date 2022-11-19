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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بشرى لطلاب المدارس .. مقترح برلماني لاستحداث 4 زيارات لأهم المزارات

مزارات سياحية - صورة
مزارات سياحية - صورة موضوعية

تقدمت النائبة مي كرم جبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن استحداث زيارات خارجية لطلاب المدارس بمواعيد ثابتة في الجدول الدراسي بواقع ٤ زيارات خلال العام الدراسي لأهم المزارات على مستوى المحافظات.

وقالت “جبر” في مقترحها  إن عمل زيارات خارجية للطلاب يهدف لتخفيف العبء النفسي للطلاب وترغيبهم في العملية التعليمية، وكذلك طرح التعدد في وسائط نقل المعلومة وعدم الاعتماد على التلقين النظري وحده ، وأيضًا تنويع مصادر الثقافة والمعرفة للطلاب.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "نظرًا لما تشكله مرحلة التعليم الأساسي من أهمية في تكوين وجدان الأطفال الذين سيصبحون جيل فاعل يتولى زمام المسؤولية في المستقبل ، بات ضروريًا أن تساهم الوزارة في تشكيل هذا الوجدان ، لذلك تقدمت بهذا الاقتراح لتوفير السبل الممكنة لتثقيف النشء من خلال تنظيم رحلات وزيارات لأهم معالم مصر في المحافظات المختلفة.

وأكدت النائبة مي كرم جبر، أن الاقتراح يهدف لمساعدة في كسر الحاجز الثقافي بين البيئات المختلفة للطلاب والانفتاح على ثقافات متنوعة، مشيرة إلي أن تكون بشكل مستقر وثبات في الجدول السنوى للدراسة  والتشديد على المدارس لعدم مخالفته بواقع زيارتين في كل تيرم دراسي للطلاب الراغبين بمبالغ رمزية ويفضل ربطها بالمناهج الدراسية لتسهل على الطلاب التعامل مع المادة العلمية بأكثر من وسيط، بالإضافة إلي أنه يتم  توفير السبل اللازمة لطلاب المدارس ومن توفير أماكن إقامة ومعسكرات وإتاحة برامج زيارات متنوعة .

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