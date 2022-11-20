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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب محل في عابدين يتاجر بالنقد الأجنبى

حبس
حبس

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس صاحب محل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقي رجال الأمن القبض علي صاحب محل بعابدين لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل هواتف محمولة – له معلومات جنائية – كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون أمكن ضبطه حال تواجده أمام المحل عمله وبحوزته عملات "أجنبية – محلية" .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس صاحب محل حبس الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى النقد الأجنبي صاحب محل عابدين

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