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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 6 أطنان أرز أبيض قبل بيعها في السوق السوداء بكفر الشيخ

أرز
أرز

تمكنت حملات مباحث التموين بكفرالشيخ، بإشراف اللواء خالد عبدالسلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، والمقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط مضرب أرز "بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ، به 6 أطنان "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر، جرى تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بزيادة الحملات التموينية بالتعاون مع مديرية الأمن بقيادة اللواء خالد عبد السلام ، مدير أمن كفر الشبخ، ومديرية التموين بالمحافظة بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وفرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة بإشراف رجب نايل، لضبط المخالفين من التجار وأصحاب المضارب.

 

كما وجه محافظ كفر الشيخ، باتخاذ الإجراءات القانونية، تجاههم  لاحتكارهم السلع الغذائية، وبيعها في السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين لها، وبيعها بأسعار مبالغ فيها.

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