إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18.. وأحمد موسى يفضح حقوق الإنسان في السجون الأمريكية| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

بتلعبوا بالنار .. عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ التجار | فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع الأسعار قائلا: “فيه ناس عاوزة تمص دمنا.. وسؤالي اللي مش لاقي له إجابة: لماذا يستمر ارتفاع الأسعار؟ نتحدث عن سعر العلف والسكر والأرز والبيض، لماذا يزيد؟”٫ محذرا: “هنوصل لمرحلة السلع موجودة ومحدش بيشتريها”.



إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن التوجيه المتعلق بمراجعة كافة منافذ بيع المشروبات والحلوى بالمدارس إجراء احترازي، للتأكد من خلو تلك المنافذ من المنتجات مجهولة المصدر والتي قد تسبب ضررًا للطلاب.



إيمان الحصري تعود للشاشة السبت المقبل عقب رحلة علاج طويلة

قدمت الإعلامية إنجي القاضي، الشكر لمشاهدي ومتابعي قناة dmc والقائمين على القناة على فترة عملها في برنامج مساء_dmc.



علقة موت للنزيل.. أحمد موسى يفضح حقوق الإنسان في السجون الأمريكية

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لانتهاك حقوق الإنسان تجاه سجين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتعدي عليه بالضرب المبرح.



ناقد رياضي: مفاجأة في حفل افتتاح كأس العالم بقطر .. فيديو

أكد عادل كريم الناقد الرياضي ، أن العالم بأكمله متواجد في قطر من أجل متابعة بطولة كأس العالم الذي ينطلق غدا .



عندي 65 سنة.. كمال أبو رية عن سر رشاقته: مش بهتم بشيء.. فيديو

حل الفنان كمال أبو رية، ضيفا على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.



ليلها زي نهارها.. أحمد كريمة: المرأة المصرية تفقد أنوثتها بعد الإنجاب

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن المرأة العربية أو المصرية بعد الإنجاب تفقد أنوثتها بصورة كبيرة

البداية بـ 6 سلع أساسية | محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن الأسعار

تحدث اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن مبادرة "في حب الإسكندرية" التي ستتم بالتنسيق مع سلاسل المحال الكبرى لتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطن بسعر أقل من سعر التكلفة في 192 فرعا في جميع أنحاء الإسكندرية، مناشدا المواطنين التوجه إلى تلك السلاسل للاستفادة من المبادرة، والشراء طبقا لاحتياجاتهم فقط.



ياسمين عز للزوجات : بلاش الأسئلة دي في مونديال قطر 2022 ..فيديو

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للسيدات مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم، قائلة: “سيبي جوزك طول الشهر في حالة روقان مع نفسه وبلاش الأسئلة التقليدية اللي بتعمل تصلب في الشرايين”.