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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| تعليق صادم من نادية الخولى بعد زفافها .. 10 عادات تدمر خصوبة الرجل

نشرة المرأة والصحة|
نشرة المرأة والصحة| تعليق صادم من نادية الخولى .. 10 عادات

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

بعد الهجوم عليها.. تعليق صادم من البلوجر الشهيرة نادية الخولي عقب زفافها

هاجم الجمهور البلوجر الشهيرة نادية الخولي بشكل كبير على مواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعد حفل زفافها مساء أمس في أحدي الفنادق الكبري.


في يومهم العالمي.. 6 أمراض تهدد صحة الرجال
يحتفل العالم 19 نوفمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للرجل،و لا يزال الرجال يموتون قبل زوجاتهم بخمس سنوات في المتوسط لذا نعرض أهم الأمراض التى تهدد الرجال

في اليوم العالمى للرجال .. 10 عادات تدمر الخصوبة يفعلونها يوميا
يحتفل العالم اليوم بـ يوم الرجال وتعد القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية والخصوبة من أهم الأمور التى تهم الرجال وتشغل بالهم.

ما هو السعال المزمن ؟ وما أهم أعراضه؟

السعال المزمن هو سعال يستمر لثمانية أسابيع أو أطول في البالغين، أو أربعة أسابيع في الأطفال ولا يقتصر السعال المزمن على الشعور بالضيق فحسب بل قد يؤدي إلى انقطاع النوم وإصابة المريض بالإجهاد.


حقيقة انتشار التونة الفاسدة في الأسواق السعودية

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض المنشورات التى تتحدث عن أضرار التونة المعلبة لاحتوائها على زيوت مهدرجة وأسماك متعفنة.

 

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