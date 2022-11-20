ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

وجه محمود كهربا ، لاعب النادى الاهلى ، رسالة لـ جمهوره ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب كهربا “ الدنيا حظوظ ولو حظك حلو هتقابلني ”.

و علق الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك والمنتخب السابق علي تصريحات أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا بشأن موعد دفع اللاعب الغرامة لصالح نادي الزمالك

ونشر خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تعليق جاء كالتالي : "لغلق هذا الأمر نهائياً:

محامي كهربا الذي تحدث أمس، ليس هو المحامي المسجل في فريق الدفاع بالقضية وتصريحه "غير دقيق"لأنه ربما لم يطلع على القرار ولا العقوبة، التي حولتها (كاس) إلى 2 مليون دولار على اللاعب بخلاف الغرامة 5% سنوياً.

هنا صورة أسماء جميع المحامين في القضية.

والصورة الثانية (بالأحمر) قرار كاس النهائي الغير قابل للطعن بتحميل اللاعب مبلغ 2 مليون دولار .. يدفعها ليلعب كرة قدم مرة أخرى.

وإذا كان لديك إصرار بأنها مليون فقط،، إذاً فليدفع اللاعب مليون دولار فقط ويطلب اللعب ورفع العقوبة ! لنرى، هل سيسمح له فيفا باللعب أم لا.

النادي البرتغالي غير موجود ( هو والعدم سواء) كاس أنهى علاقة النادي بالقضية ، وعدل حكم فيفا الذي غرّم النادي مليون دولار واللاعب مليون أخرى وحولها ل 2 مليون دولار بالكامل على اللاعب.

كل من يقول، الغرامة مناصفة، يخلط بين ( قرار فيفا الملغي) وقرار كاس النهائي، الغير قابل للطعن".