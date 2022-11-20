كلية بريطانية عريقة تعتذر لطالبات بعد تعرضهن التنمر والإهانة

اعتذرت كلية إيتون بعد مزاعم بأن فتيات زائرات من مدرسة حكومية مجاورة تعرضن التنمر و الاستهجان والتهكم بالإهانات العنصرية.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، تم "معاقبة" العديد من التلاميذ وفقًا للمدرسة بعد تحقيق في حادثة خلال خطاب ألقاه زعيم يوكيب السابق نايجل فاراج.

وقالت الكلية إنها اعتذرت "بلا تحفظ" عن السلوك "غير المقبول على الإطلاق" من طلاب مدرستها .

ادعى شخص قال إنه كان والدًا لإحدى الفتيات اللواتي حضرن الخطاب بشكل مجهول على وسائل التواصل الاجتماعي أن تلاميذ المدارس الحكومية واجهوا أيضًا تعليقات متحيزة جنسياً، قال السيد فاراج إن الجو في كلية كان "مشاغبًا".

كلية عريقة

تعتبر إيتون ، في بيركشاير ، إنجلترا ، هي واحدة من أعرق الكليات في إنجلترا.

تتقاضى الكلية أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني سنويًا من كل طالبوتضم عددًا كبيرًا من التلاميذ السابقين البارزين بما في ذلك رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وديفيد كاميرون وكذلك الأمير ويليام.