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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلوجر شهير خسر ملايين الدولارات يظهر من جديد بثراء فاحش لجذب المستثمرين

صدى البلد

بدأ  بلوجر بريطاني شهير  على الانستجرام و تيك توك ، الذي زُعم ذات مرة أنه تعرض إلى عملية احتيال خسر فيها  المستثمرين الذي يعملون معه ما يقرب من 4 ملايين جنيه إسترليني ، مخططًا جديدًا للثراء السريع.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل ، يحاول غرفن ديل ، البالغ من العمر 23 عامًا ، مرة أخرى جذب الناس للاستثمار ، هذه المرة فيما يسميه دورات التجارة الإلكترونية، من خلال نشر صور له مع سيارات فائقة السرعة والاستمتاع بأسلوب حياة على متن طائرة ، والبقاء في فنادق فاخرة وعطلات.

في نهاية الأسبوع الماضي ، صور نفسه وهو يقود سيارته فارهة  المغطاة بالذهب الوردي في جميع أنحاء لندن - وحصل على ما يقرب من 350 ألف إعجاب عبر صفحته بالتيك توك.

يتباهى بنجاحه وامواله

 يتباهى ديال على موقعه على الإنترنت بأن نجاحه في الأعمال التجارية قد مكّنه من الانتقال مع عائلته من العيش في شقة مجلس بغرفتي نوم في شرق لندن إلى منزل منفصل من خمس غرف نوم في منطقة راقية في إسكس.

 يمتلك حسابه على الانستجرام المسمى Mr.Gurvz مليون متابع ، وقد نشر مؤخرًا صورًا له وهو يتظاهر بسيارته الفارهة  ماكلارين المستعملة بعد أن دفعها مقابل تغليفها بلون ذهبي وردي.

بلوجر مستثمرين

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