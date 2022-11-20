هشام زكريا : المونديال سيفتقد بنزيما..ورونالدو أخطأ في حق مانشستر يونايتد

أكد هشام زكريا، المدير الفني الجديد لفريق إيسترن كومباني، على حزنه الشديد لاستبعاد كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني من قائمة منتخب فرنسا، المشارك بالمونديال بسبب الإصابة.

وقال هشام زكريا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن كريم بنزيما واجه سوء حظ غريب، حيث كان الجميع ينتظر توهجه بالمونديال بعد حصوله على جائزة الكرة الذهبية لكنه للأسف تعرض لإصابة أبعدته عن المونديال الأخير في مسيرته الكروية.

وتابع :" كأس العالم سيفتقد كثيرا لمهارة كريم بنزيما، كنا نترقب ظهوره بعد تألقه الغير طبيعي مع ريال مدريد".

وأكمل:" أتعجب من موقف كريستيانو رونالدو، وانتقاده الشديد لإدارة مانشستر يونايتد، النادي له فضل كبير على اللاعب ومهما حدث فلا يجب الإفصاح عما يحدث داخل الغرف المغلقة ".

وشدد :" كريستيانو رونالدو أخطأ في حق مانشستر يونايتد".