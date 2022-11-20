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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللجنة المنظمة لقمة المناخ: الشباب المتطوعون في المؤتمر اصبح لديهم قصة يرونها لأولادهم

قمة المناخ
قمة المناخ

قال الدكتور أحمد صلاح الشريف عضو اللجنة المنظمة لقمة المناخ؛ إن مؤتمر  المناخ كوب 27 من أهم وأكبر المؤتمرات الخاصة بالمناخ هو كان المتطوعين لهم دور كبير فيها في مناطق العمل اللوجستية والمطارات والفنادق.

أضاف أحمد صلاح خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ أن الأمم المتحدة قامت بتقديم الشكر وشهادات التقرير للشباب المتطوعين لانهم ساهموا في نجاح المؤتمر؛ مضيفا أن هناك شباب كثيرة أجهدوا بسبب المجهود الشاق في التنظيم.

أوضح صلاح؛ أن كل الشباب الذين شاركوا في مؤتمر قمة المناخ كوب 27  يشعرون بالفخر لأن هذا الحدث لا يتكرر كثيرا في مصر بل و في العالم واستطاعت مصر استضافة أكثر  من 40,000 شخص في مكان واحد واكثر من 120 دولة؛ مضيفا ان لكل شاب شارك في هذا الحدث قصه يستطيع أن يرويها لأولاده.

المناخ كوب 27 مصر مؤتمر المناخ الأمم المتحدة

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