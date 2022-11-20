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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: بنك وشركة محمول لتمويل غرامة كهربا للزمالك

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي محمد فاروق عن تفاصيل جديدة في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بشأن الغرامة المستحقة لنادي الزمالك .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN"شهدت جلسة محمود كهربا لاعب الأهلي ووكيله أحمد يحيي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي انفراجة قوية لدفع غرامة نادي الزمالك لرفع الإيقاف عنه رسمياً.


وأوضح : اتفق مسؤولو النادي الأهلي مع كهربا ووكيل على صرف مبلغ 20 مليون جنيه من مستحقاته المالية المتأخرة خلال الأسبوع الجاري ، مع تصوير اعلانين لشركة اتصالات الراعي الرئيسي للنادي ، وبنك لتوفير الجزء الثاني المتبقي من الغرامة لصالح نادي الزمالك.


وأختتم : بات كهربا مطالباً بدفع غرامة نادي الزمالك قبل يوم 26 ديسمبر المقبل حتى لا يتم مضاعفة عقوبة الإيقاف لمدة سنة كاملة بدلاً من 6 أشهر

كهربا النادي الأهلي الزمالك الأهلى محمود كهربا

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