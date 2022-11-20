انفراجة قادمة.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق ومنافذ الزراعة

شهدت أسعار الدواجن انخفاضا تدريجيا خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد الإفراج عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ، كما حدثت انفراجة بالأسعار سواء فى الدواجن أو أسعار البيض.

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة



ويصل سعر كيلوالدواجن البيضاء إلى 35 جنيها ، والوراك بـ 35 جنيها ، ويصل جوز السمان إلى 45 جنيها وطبق الكبد والقوانص بـ 35 جنيها ، أما البانيه يبدأ سعره من 90 جنيها.

ويسجل كيلو الأجنحة 35 جنيهًا ، ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 79 جنيهًا ، أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا



أسعار الدواجن اليوم الأحد 20 نوفمبر

سعر كيلو الدواجن البيضاء 38 جنيها

سعر ساسو 48 جنيها

سعر كتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح بين 4.75 و5 جنيهات

سعر كتكوت ساسو من 3.75 إلى 4 جنيهات

سعر الأمهات البيضاء 32 جنيها

سعر كتكوت بلدى 4 جنيهات

سعر كتكوت هجين 4 جنيهات



انخفاض أسعار الدواجن

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت لـ 3 جنيهًا، كما انخفضت أسعار كرتونة البيض 3 جنيها أيضا لتباع فى المزارع بـ 66.5 جنيها .

وأشار "الزينى " ، خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، إلي أن أسعار الدواجن متذبذبة مابين الارتفاع والانخفاض نتيجة ارتباطها بالإفراجات عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ، موضحًا أن الدولة بذلت جهود كبيرة من أجل تحقيق تلك الافراجات .

انخفاضات متتالية

ونوه "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن "، إلى أنه يتوقع مزيد من الانخفاضات المتتالية فى أسعار الدواجن والبيض ، وذلك فى حال استمرار الإفراج عن الأعلاف ، منوهًا إلى أن السوق مازال يحتاج لأكثر من ذلك فسوق الدواجن بمصر تستهلك نحو 900 ألف طن من الأعلاف شهريًا

وناشد الدكتور ثروت الزيني بضرورة زيادة الإفراجات البنكية عن الأعلاف المحتجزة فى الموانئ لإنه كلما زادت الافراجات كلما انخفضت أسعار الأعلاف وبالتالي انخفاض أسعار الدواجن والبيض ، فضلا عن الحفاظ علي صناعة الدواجن فى مصر .