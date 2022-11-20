النجمة الذهبية للمخرج الإيراني عماد الابراهيم دهكردي.. قائمة جوائز المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

اختتمت قبل ساعات فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. فبعد تسعة أيام من العروض واللقاءات، كشفت لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج الإيطالي باولو سورينتينو عن أسماء الفائزين بجوائز هذه الدورة.

وقد قررت منح النجمة الذهبية للمهرجان لفيلم"حكاية من شمرون" للمخرج الإيراني عماد الإبراهيم دهكردي.ومنحت جائزة لجنة التحكيم مناصفة لكل من فيلم"الروح الحية" لكريستيل ألفيس ميرا (البرتغال) وفيلم "أزرقالقفطان" لمريم التوزاني (المغرب).فيما كانت جائزة الإخراج من نصيب فيلم"برق"لكارمن جاكيي (سويسرا). وآلت جائزة أفضل ممثلة لتشوي سونغ يون عن دورها في فيلم "رايسبوي ينام" لأنتوني شيم (كندا)،ونالأرسوينديبينينك سواراجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "سيرة ذاتية" للمخرج مقبول مبارك (إندونيسيا).

بالإضافة إلى رئيسها، تكونت لجنة تحكيم هذه الدورة من الممثلة البريطانية فانيساكيربي، والممثلة الألمانية ديان كروجر، والمخرج الأسترالي جاستن كورزل، والمخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي، والمخرجة المغربية ليلى المراكشي، والممثل الفرنسي طاهر رحيم.

تفاصيل الافلام المشاركة:

وقد شاهدت اللجنة 14 فيلما مشاركافي المسابقة الرسمية، تمثل 14 دولة و 5 قارات (أستراليا، البرازيل، كندا، فرنسا، إندونيسيا، إيران، المغرب، المكسيك، البرتغال، السويد، سويسرا، سوريا، تونس وتركيا).



تعتبر الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلمبمراكش دورة استثنائية على عدة أصعدة،فهي أولاتمثل عودة لهذه التظاهرة بعد توقف دام لسنتين بسبب الجائحة. كما أنها تؤكد الحماس الكبير للجمهور لمشاهدة مختلف أقسام المهرجان،حيثشاهدأزيد من 150 ألف مشاهدا عروض 124 فيلما في كل من قصر المؤتمرات بمراكش، وسينما كوليزي، وساحة جامع الفنا وكذا في متحف إيف سان لوران. كما تم اعتماد ما يقارب 20000 شخص حصلوا على بطاقتهم الإلكترونية لحضور مختلف أقسام المهرجان، أي ما يقارب ضعف الاعتمادات التي تم تسجيلها خلال الدورة الثامنة عشرة التي أقيمت سنة 2019. كما حضر ما يقارب من 5000 طفل ومراهق العروض المخصصة للجمهور الناشئ.

وعلى غرار الدورات السابقة، خصصت دورة 2022 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مكانا خاصة للسينما المغربية من خلال برمجةتحتفيبجيل جديد من السينمائيين، والذين حظيت أعمالهم بالإشادة من قبل النقاد في المغرب وخارجه. هكذا إذن، لاقت أفلام "ملكات"، وهو أول فيلم طويل لياسمين بنكيران، والفيلم الطويل الثاني لفيصل بوليفة "المحكور ما كي بكيش"، و "شظايا السماء"، أول فيلم طويل لعدنان بركة، نجاحا كبيرا خلال عرضها في مراكش.

مميزات الدورة التاسعة عشر :

كما تميزت الدورة التاسعة عشرة للمهرجان بتكريم أربعة أسماء متميزةمن السينما العالمية.فقد أعرب الممثل الهندي رانفير سينغ عن "فخره الكبير كسفير للسينما الهندية" من خلال الاحتفاء به وتكريمه في مراكش. وبتسلمهلدرع التكريم من يد الممثلة الفرنسية ماريون كوتيار، أكد المخرج الأمريكي جيمس جراي أن "المغرب ومراكش يحتلان مكانة خاصة في قلبه" قبل أن يوجه نداء إلى السينمائيين والفنانين بشكل عام.



وتميزت عودة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بحضور قوي للجمهور وبحماس كبير للسينمائيينمن أجل اللقاء وتبادل الآراء. كما سلط المهرجان هذه السنة مرة أخرى الأضواءعلى تنوع التجارب السينمائية في العالم،وأسهم في الكشف عن مواهب جديدة، مع منحعشاق السينما والجمهور فرصة اللقاء بشخصيات مرموقة من السينما العالمية.