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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يشارك جمهوره بصورة من مبارة مصر وبلجيكا.. شاهد

صدى البلد

شارك أحمد سيد زيزو ، لاعب منتخب مصر ، جمهوره بصورة له من مبارة المنتخب وبلجيكا، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام. 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على اعجابهم . 

وتغلب منتخب مصر الوطني على نظيره منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى أقيمت على ملعب جابر الأحمد في الكويت.

أحرز هدفي منتخب مصر الوطني: مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه، فيما قلص الفارق لمنتخب بلجيكا اللاعب أوباندا.

بدأ اللقاء بضغط هجومي للاعبي منتخب مصر وجرت محاولة من جانب مصطفى محمد أمام منطقة الجزاء لكنه اصطدم بدفاعات المنتخب البلجيكي.

وتلقي أنتوني كرة داخل منطقة الجزاء لمنتخب مصر الوطني أبعدها على جبر مدافع الفراعنة الكبار.

مصر الكويت منتخب مصر بلجيكا تريزيجيه أحمد سيد زيزو زيزو

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