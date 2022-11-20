أخبار الفن.. عيد ميلاد 3 فنانات ولوك محمد فراج.. وجوائز المهرجان الدولي للفيلم

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن هند صبري ولبنى عبد العزيز و محمد فراج:

بدأ الفنان محمد فراج اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل "بطن الحوت" المقرر أن يتم عرضه رمضان 2023.

اختتمت قبل ساعات فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. فبعد تسعة أيام من العروض واللقاءات، كشفت لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج الإيطالي باولو سورينتينو عن أسماء الفائزين بجوائز هذه الدورة.



يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة لبنى عبد العزيز التي استطاعت تقديم اعمال هامة جعلتها من ضمن نجمات السينما.

اسمها الأصلى كاملا نفيسة عبدالحميد حواس، واسم شهرتها الفنى برلنتى عبدالحميد، وهى مولودة في ٢٠ نوفمبر ١٩٣٥ في زاوية المصلوب ببنى سويف

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة هند صبري ؛ التى استطاعت تقديم اعمال هامة في مصر وتونس.