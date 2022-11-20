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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. عيد ميلاد 3 فنانات ولوك محمد فراج.. وجوائز المهرجان الدولي للفيلم

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن هند صبري ولبنى عبد العزيز و محمد فراج:


بنفس لوك لعبة نيوتن.. محمد فراج يبدأ تصوير بطن الحوت

بدأ الفنان محمد فراج اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسل "بطن الحوت" المقرر أن يتم عرضه رمضان 2023.

النجمة الذهبية للمخرج الإيراني عماد الابراهيم دهكردي.. قائمة جوائز المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

اختتمت قبل ساعات فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش. فبعد تسعة أيام من العروض واللقاءات، كشفت لجنة التحكيم التي ترأسها المخرج الإيطالي باولو سورينتينو عن أسماء الفائزين بجوائز هذه الدورة.


في عيد ميلاد لبنى عبد العزيز .. قصة معاناتها في منزل مساحته مترين وحقيقة اعتزالها


يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة لبنى عبد العزيز التي استطاعت تقديم اعمال هامة جعلتها من ضمن نجمات السينما.


في ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. تعرف على قصة زواجها من عبد الحكيم عامر

 

اسمها الأصلى كاملا نفيسة عبدالحميد حواس، واسم شهرتها الفنى برلنتى عبدالحميد، وهى مولودة في ٢٠ نوفمبر ١٩٣٥ في زاوية المصلوب ببنى سويف


في عيد ميلادها .. تعرف على أول حب في حياة هند صبري وسر حصول بناتها على 3 جنسيات

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة هند صبري ؛ التى استطاعت تقديم اعمال هامة في مصر وتونس.

هند صبري لبني عبد العزيز محمد فراج عيد ميلاد لبنى عبد العزيز برلنتى عبدالحميد

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