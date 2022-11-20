أخبار السوشيال .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه.. وتعليق مؤثر من كريم بنزيما بعد غيابه عن كأس العالم

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

وجه محمود كهربا ، لاعب النادى الاهلى ، رسالة لـ جمهوره ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

نشرت الصفحة الرسمية لـ محافظة بورسعيد ، فيديو صادم لـ حاث سيارة و انقلابها نتيجة السرعة الزائدة وخرج منها السائق بدون اى اصابات .

علق كريم بنزيما لاعب منتخب فرنسا ، على غيابه عن الفريق خلال منافسات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن .

نشرت الفنانة روجينا صورا رفقة زوجها الفنان أشرف زكي وابنتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”، أثناء تأدية مناسك العمرة.