عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه.. وتعليق مؤثر من كريم بنزيما بعد غيابه عن كأس العالم

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

 

وجه محمود كهربا ، لاعب النادى الاهلى  ، رسالة لـ جمهوره ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

نتيجة السرعة الزائدة .. فيديو صادم لـ حاث سيارة و انقلابها فى بورسعيد | شاهد

 

نشرت الصفحة الرسمية لـ محافظة بورسعيد ، فيديو صادم  لـ حاث سيارة و انقلابها نتيجة السرعة الزائدة وخرج منها السائق بدون اى اصابات . 

 

لم أستسلم.. تعليق مؤثر من كريم بنزيما بعد غيابه عن كأس العالم 2022

 

علق كريم بنزيما لاعب منتخب فرنسا ، على غيابه عن الفريق خلال منافسات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن . 

 

 

روجينا وأشرف زكي وابنتهما يؤدون مناسك العمرة.. شاهد

 

نشرت الفنانة روجينا صورا رفقة زوجها الفنان أشرف زكي وابنتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”، أثناء تأدية مناسك العمرة.  

مصر فرنسا الأهلى كهربا بورسعيد النادي الأهلي محمود كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

بتلاوة قرآنية.. أحمد موسى يكشف مفاجأة قطر في افتتاح كأس العالم

كأس العالم.. موعد المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور وتردد القنوات الناقلة

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 20-11- 2022

والدان بالدقهلية يستغيثان: انقذوا محمد.. مرض غريب أصاب شقيقاه وتوفيا.. وخايفين على الثالث

بث مباشر.. الجلسة الختامية لـ قمة المناخ "كوب 27"

غير ملزم|أحمد كريمة: الزواج الثاني حق للرجل دون تقديم مبررات

انطلاق كأس العالم قطر 2022 ..كل ماتريد معرفته عن المونديال والمباريات المذاعة مجانا

الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى اليوم العالمي لحقوق الطفل.. أطعمة تساعد على رفع مناعته

السفير المصري بـ لندن يشهد عرض فرقة بورسعيد للفنون الشعبية|صور

أعراضه اشتهاء الملح.. قصة معاناة ملكة جمال الكون سوشميتا سين من مرض غريب

بعد انفصالهما.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ