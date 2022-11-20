أخبار السوشيال .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه.. وتعليق مؤثر من كريم بنزيما بعد غيابه عن كأس العالم

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد
وجه محمود كهربا ، لاعب النادى الاهلى ، رسالة لـ جمهوره ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.
نتيجة السرعة الزائدة .. فيديو صادم لـ حاث سيارة و انقلابها فى بورسعيد | شاهد
نشرت الصفحة الرسمية لـ محافظة بورسعيد ، فيديو صادم لـ حاث سيارة و انقلابها نتيجة السرعة الزائدة وخرج منها السائق بدون اى اصابات .
لم أستسلم.. تعليق مؤثر من كريم بنزيما بعد غيابه عن كأس العالم 2022
علق كريم بنزيما لاعب منتخب فرنسا ، على غيابه عن الفريق خلال منافسات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الفخذ الأيمن .
روجينا وأشرف زكي وابنتهما يؤدون مناسك العمرة.. شاهد
نشرت الفنانة روجينا صورا رفقة زوجها الفنان أشرف زكي وابنتها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”، أثناء تأدية مناسك العمرة.