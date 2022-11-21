خطة البرلمان تستكمل مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة 2021 - 2022..اليوم

قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب أرسل للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022 .

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من المقرر أن تعقد إجتماعات اليوم الأثنين وغدا الثلاثاء لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2021 - 2022.

وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب جلسة استطلاع ومواجهة – استناداً إلى نص المادة 246 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب - لبحث ومناقشة موضوع تفعيل قانون زراعة الأعضاء البشرية والقرنية في ضوء دعم جهود الدولة المصرية في هذا الشأن.

كما تناقش اللجنة، في اجتماعها اليوم الاثنين بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن تعديل قانون زرعة الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.

كما تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين بحضور رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لمناقشة استراتيجية الجهاز للتصدي لممارسات بعض التجار في هذه المرحلة من تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، في ظل حالة التضخم الحالية، والتأثير السلبي لتلك الممارسات على توافر السلع، وعلى مستويات الأسعار، وذلك لحماية المستهلك ألا يقع فريسة لمثل هذه الممارسات، وآليات الجهاز في التنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن.

كما تناقش اللجنة ما حققه الجهاز بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية في السوق المصري، وذلك في ضوء اختصاصات الجهاز الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

و تشهد اللجنة استعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وبيان محاورها، وأهدافها، بالإضافة إلى الخطوات التنفيذية التي اتخذت في شأنها، ومدى توافق سياسات الجهات الإدارية بالدولة معها.

كما تناقش ما حققته اللجنة العليا للحياد التنافسي منذ إنشائها و تشهد مناقشة دور الجهاز بشأن تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة وتفادي إصدار أدوات تنظيمية تضر بمناخ المنافسة في مصر، وما حققه في هذا الصدد.

ويشهد الاجتماع متابعة اللجنة لجهود الجهاز في مكافحة اتفاقات الأشخاص المتنافسة في أية سوق معنية ، و كذلك ما حققه الجهاز بشأن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

و تناقش التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة الاثنين توضيح رؤية وزارة التضامن الاجتماعي واستعراض الخطط الخاصة بها في الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ووضع خريطة تفصيلية لكافة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه، وتذليل العقبات الموجودة أمامهم، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.