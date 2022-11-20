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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: تصريحات إنفانتينو مش هتعدي على خير

ميدو
ميدو

علّق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تصريحات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهجومه على دول أوروبا، بسبب اتهامها لدولة قطر بالإساءة للعمال الذي ساهموا في بناء ملاعب كأس العالم 2022.

 

وكتب “ميدو” عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “أوعوا تفتكروا إن تصريحات إنفانتينو هتعدي على الغرب كده.. سنة بالكتير وهتلاقوا تحقيقات بتتفتح ومطاردات زي ما صحيوا الصبح فجأه اكتشفوا ان بلاتر وبلاتيني نصابين وحرامية”.

تصريحات إنفانتينو

وقال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق مونديال قطر: "أنا متواجد في قطر، واليوم أشعر بأنني قطري.. عربي.. إفريقي، اليوم أشعر بسعادة غامرة".

 

تابع:" يجب على الأوروبيين أن يعتذروا للشعوب قيل إعطاء الدروس، يوجد العديد من المؤسسات الأوروبية هنا في قطر وتكسب الكثير، ما يربحه العمال في قطر، قد يساعدهم على تحسين المستوى المادي لأسرهم في بلادهم، ونحن “فيفا” نعتني جيدا بالعمال هنا وبأوضاعهم".

 

تابع:" إذا كانت أوروبا تهتم حقا بمصلحة العمال، عليها إيجاد وظائف جيدة لهم كما فعلت قطر، قطر دولة سيادية ولا تحتاج إلى نصائح من أحد، وعلي أوروبا التوقف عن هذه الانتقادات، والعمل على تحسين أحوال المهاجرين لديها".

 

موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022

ويقام حفل افتتاح كأس العالم 2022، اليوم، الأحد 20 نوفمبر الجاري، على ملعب البيت الذي يسبق مباراة قطر والإكوادور.

 

ينطلق حفل الافتتاح في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، على ملعب البيت ويمتد لحدود 30 دقيقة.

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