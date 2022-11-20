بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

قررت مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية بث حفل افتتاح مباريات كأس العالم 2022 اليوم والمباراة الافتتاحية عبر قنواتها المفتوحة .



ويأتي قرار مجموعة بي إن سبورت كنوع من الدعم لجميع الأشقاء العرب في متابعة الافتتاح التاريخي لكأس العالم 2022 والذي يقام لاول مرة في التاريخ على أرض عربية .



ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية، على ملعب البيت ويمتد لحدود 30 دقيقة.



يشمل حفل الافتتاح برنامجا مكونا من 7 فقرات، يحييها فنانون عالميون وتمزج بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، بينما يحتفل بالمنتخبات المشاركة وبالدول المستضيفة السابقة لكأس العالم وبمتطوعي البطولة.

مباراة افتتاح كأس العالم 2022



تقام مباراة افتتاح كأس العالم 2022، بين منتخب قطر والإكوادور في تمام الساعة السادسة مساء، بتوقيت القاهرة.

وتقام بطولة كأس العالم قطر 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر في قطر، وستكون تلك هي النسخة الثانية والعشرون من المسابقة، والأولى التي تُقام في العالم العربي.