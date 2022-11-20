عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات.. دورة تدريبية بالمركزي لبحوث الحشائش ببني سويف

المركزي للحشائش
المركزي للحشائش

نظّم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان " الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش" بمديرية الزراعة ببنى سويف، تنفيذا لتوجهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات  الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.


وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، انه تمت اقامة الدورة التدريبية بالتنسيق مع المهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، حيث استهدفت  توصيل الإرشادات الفنية للمهندسين والمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم طرق مكافحتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

واشار الى انه تم تدريب عدد 28 متدرباً من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة ببنى سويف، حيث تأتي الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2022/ 2023 وضمن مجموعة من الدورات التى سيقيمها المعمل لتوعية المزارعين وحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل.

وأضاف أن هذه الدورة تناولت موضوعات عدة أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها فى المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.

الاستخدام الآمن مبيدات الحشائش الحشائش بني سويف الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بي إن سبورت تزف بشرى للعرب قبل ساعات من انطلاق كأس العالم 2022

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

تريللا تدهس أتوبيس ركاب.. وفاة 11 شخصا وإصابة 27 بطريق رأس غارب - الزعفرانة| صور

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

ترشيحاتنا

تبدأ 10 يونيو.. 13 قرارا مهما بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

نسبة تخفيض خيالية حال التصالح الفوري.. قانون البناء الجديد فرصة ذهبية للمخالفين

أفارقة المونديال .. جوهر المناري: حزين لغياب مصر عن كأس العالم.. ومن ينتقد قطر "حاسد"

الحساب الرسمي لكأس العالم يغرد لأجل الرئيس السيسي.. تفاصيل

قضية أبكت الإسكندرية.. تجديد حبس المتهمين بقتل طفتلين 45 يومًا

قيادة عملياتية.. "الدفاع البريطانية" تكشف أمرًا جيد في انسحاب روسيا من خيرسون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات

مفاجأة في العلاج.. تفاصيل إصابة كريم بنزيما واستبعاده من كأس العالم 2022

مش هتصدق ثمنه.. أرخص سعر لإطلالة مي عمر تشعل السوشيال ميديا

بفستان شفاف.. هيفاء وهبي تثير الجدل على السوشيال ميديا من جديد

فيديو

صلاة الجمعة داخل مقر القاهرة السينمائي تثير الجدل والفنانين ترد

12 يوما دون توقف.. ظاهرة غريبة تجعل الأغنام تسير بحلقة دائرية

اكتفى بضم كفيه.. ولي العهد السعودي يرفض الانحناء أمام رئيس وزراء تايلاند|فيديوجراف

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ