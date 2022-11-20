الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات.. دورة تدريبية بالمركزي لبحوث الحشائش ببني سويف

نظّم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان " الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش" بمديرية الزراعة ببنى سويف، تنفيذا لتوجهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم وكيل المركز لشئون الإرشاد والتدريب.



وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل، انه تمت اقامة الدورة التدريبية بالتنسيق مع المهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، حيث استهدفت توصيل الإرشادات الفنية للمهندسين والمزارعين والخاصة بخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم طرق مكافحتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

واشار الى انه تم تدريب عدد 28 متدرباً من المهندسين الزراعيين والمزارعين بمديرية الزراعة ببنى سويف، حيث تأتي الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2022/ 2023 وضمن مجموعة من الدورات التى سيقيمها المعمل لتوعية المزارعين وحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل.

وأضاف أن هذه الدورة تناولت موضوعات عدة أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش والحشائش المتطفلة وطرق مكافحتها فى المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصي بها فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.