المرأة والإعلام محاضرة بثقافة إطسا بالفيوم

عقد نادي الادب ببيت ثقافة اطسا بمحافظة الفيوم ، بإشراف سماح كامل مدير فرع ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "المراة والاعلام في مواجهة تغييرات العصر" حاضرها الأديب عويس معوض رئيس مجلس إدارة نادي الادب ببيت ثقافة اطسا بمدرسة اطسا التجارية، وتحدث عن انه فى ظل عالم متغير تنامي فيه التقدم العلمي والتكنولوجي محدثا ثـورة فـي مجال الإعلام والمعلومات من خلال البث الفضائي والأقمار الصناعية.

وفى ظل مناخ يسوده الدفاع عن حرية الرأي والحق فى التعبير الحر ومناصـرة قضايا حقوق الإنسان ومناصرة مفاهيم العدالة والمـساواة والحريـة تجـدنا نتساءل هل استفادت المرأة من ذلك التقدم غير المسبوق وهل ساعد المناخ المواتي على تحسين أوضاعها أو على الأقل هل ظهرت بوادر تبشر ببـزوغ ذلك التغيير أم أن الظروف المجتمعية ما زالت تكرس البعد النوعي لجوانب التمييز بين المرأة والرجل معبرة عن وجود فجوة عميقة بين التقدم العلمـي والتكنولوجي والواقع الاجتماعي المعاش ولأن قضية المرأة هي جـزء لا يتجزأ من قضية المجتمع ككل ووطنيه كما أنها قـضية تنمويـة بـالمعنى ، الواسع لهذا المفهوم الذي يضع في اعتباره المشاركة في اتخاذ القرار في القيام بالمسئولية وتحملها ومن هنا كانت قضية المرأة واجبة التحرك لمعرفة مدى الدعم والمناصرة المقدمين لها في مجال الإعلام ليتناسب ذلك مع كل الجهـود المبذولة من اجل الدفع بقضايا المرأة.

وعن دور الإعلام تجاه مناصرة لقضایا المرأة اوضح أن يرتكز الإعلام فى أدائه تجاه قضايا المرأة بشكل مدروس وداعم لان المرأة تمثل قطاعا بشريا له دوره المؤثر فى المجتمع وفى عملية التنمية وبالتالي فان الاهتمام بقضايا المرأة هو اهتمام بـالمجتمع بأسـره وهـو اهتمام بالعناصر الفاعلة فى عملية التنمية فى الحاضر والمستقبل ومـن هنا لا بد من وضع استراتيجية إعلامية للمرأة تقوم على التأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم به المرة فى المجتمع، وإعادة النظر فى المادة الاتصالية التي تعمل على التفرقة النوعية بين الرجل والمرأة، يجب الوضع فى الاعتبار أن للثقافة مهمة وطنية تعمل على بناء المجتمـع السليم.





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