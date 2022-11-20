اتحاد الكتاب بطنطا يناقش «فاتحة للسندباد» للكاتب محمد ناصف.. اليوم

تقيم النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الغربية بطنطا، برئاسة الناقد الدكتور أسامة البحيري، اليوم الأحد، ندوة نقدية إبداعية لمناقشة المختارات القصصية الجديدة "فاتحة للسندباد" الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2021 للكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

يدير اللقاء الكاتب جابر سركيس، ويناقشه الناقد الدكتور أسامة البحيرى، والناقد الدكتور بشير الشوربجي، والناقد الدكتور رامي هلال، وذلك اليوم، الأحد 20 نوفمبر، الساعة الخامسة مساءً، بمقر النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الغربية بطنطا سبرباي مقابل فرع جامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن ناصف أصدر مجموعة من المجموعات القصصية مثل مجموعة "الفاوريكة" الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1997، وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم العربي لجائزة محمود تيمور، كما صدرت له مجموعة "مقاعد خالية" الصادرة عن هيئة الكتاب، ومجموعة "من حكايات البنت المسافرة" عن نادى القصة ومجموعة "طائر الليل" عن دار المفكر العربي.

كما ترجمت بعض أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية، وتناولتها بعض رسائل الماجستير والدكتوراه.