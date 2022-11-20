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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

قيادة عملياتية.. "الدفاع البريطانية" تكشف أمرًا جيد في انسحاب روسيا من خيرسون

حرب أوكرانيا أثرت
حرب أوكرانيا أثرت على روسيا

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية، تحديثها الاستخباري اليومي حول الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الدفاع البريطانية، إن انسحاب روسيا من ميناء خيرسون الأوكراني "تم بشكل جيد نسبيًا" مقارنة بعمليات الانسحاب الرئيسية السابقة من المناطق التي سبق وأن سيطرت عليها.

ومن المحتمل أن روسيا خسرت عشرات وليس المئات من المركبات خلال الانسحاب، وفي الوقت نفسه دمرت "بنجاح" معظم الأدوات التي تُركت لمنعها من الوقوع في أيدي الأوكرانيين.

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ويقول التحديث المخابراتي، إن هذا التحسن الظاهر يرجع على الأرجح إلى قيادة عملياتية واحدة "أكثر فاعلية" بقيادة الجنرال سيرجي سوروفيكين.

وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوروفيكين قائداً عاماً للعملية العسكرية الخاصة لروسيا في أكتوبر.

وتقول روسيا أنها قامت بانسحاب صعب من خيرسون أولى المدن الرئيسية التي سيطرت عليها، ولكن الأمر احتاج إلى هذا التكتيك، مؤكدة أنها مستمرة في حربها ضد ما يهددها في أوكرانيا.

ووصل، قبل ساعات، أول قطار من العاصمة الأوكرانية كييف إلى مدينة خيرسون المحررة مؤخرًا، حيث استقبله السكان المحليون بالتلويح بالأعلام الأوكرانية المكونة من اللونين الأزرق والأصفر.

وقامت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، على عجل بإصلاح المسارات المتضررة بعد استعادة القوات الأوكرانية للمدينة.

وشوهدت العائلات التي تم لم شملها وهي تعانق بعضها البعض في المحطة.

قال رجل عاد إلى المدينة ليرى ابنه لأول مرة منذ سبعة أشهر إنه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن مشاعره.

دمرت القوات الروسية البنية التحتية للعاصمة الإقليمية قبل مغادرتها، وهو ما جعل السكان بدون كهرباء أو مياه.

مع اقتراب فصل الشتاء ، اصطف السكان للحصول على مياه الشرب والطعام والملابس في وسط المدينة من أجل الإمدادات التي تم تسليمها يوم الجمعة.

قال نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني ، كيريلو تيموشينكو ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ، إن كل ما تحتاجه الحياة اليومية سيعود إلى خيرسون تمامًا مثل خدمة السكك الحديدية.

وحول المفاوضات مع الكرملين، اعتبر مستشار في الرئاسة الأوكرانية إن محاولات الغرب لإقناع أوكرانيا بالتفاوض مع موسكو ، بعد سلسلة من الانتصارات العسكرية الكبرى التي حققتها كييف ، "غريبة" وتصل إلى حد طلب الاستسلام.

 

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