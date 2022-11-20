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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحيفة إنجليزية تكشف حجم إصابة ميسي.. وسر التدريب لمدة 4 دقائق فقط

ميسي
ميسي

كشفت صحيفة ديل ميل البريطانية طبيعة الإصابة التى يعاني منها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني قبل المشاركة مع منتخب بلاده فى بطولة كأس العالم.


وذكرت الصحيفة البريطانية أن ميسي يعاني من حمل بدني زائد في ربلة الساق، لذا فإن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين ينظم دقائق تواجده في التدريبات بشكل جيد.


وأشارت إلى أن غياب ميسي عن المشاركة بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، هدفه أن يصل النجم الأرجنتيني إلى أفضل حالة قبل مواجهة السعودية، غدا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.


وأوضحت أن ميسي شارك لمدة 4 دقائق فقط في تدريبات الأرجنتين، السبت، خلال فترة الـ15 دقيقة التي سمح خلالها ليونيل سكالوني، مدرب الفريق، بحضور الصحفيين.

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