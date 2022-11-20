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تعليم

عن التراث والحضارة الإسلامية بمكة المكرمة

رئيس جامعة سوهاج يُكرم الدكتور علاء عبدالعال لفوزه بجائزة الشيخ جميل عبدالرحمن خوقير

صدى البلد

كرم الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج والدكتور عبد الناصر يس  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور علاء الدين عبد العال عبد الحميد أستاذ الآثار الإسلامية المساعد ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار، بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ جميل عبد الرحمن خوقير "رحمه الله" المقدمة من المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، عن التراث والحضارة الإسلامية بمكة المكرمة "أم القرى".

وأعرب عبد الخالق عن سعادته و فخره بعلماء الجامعة المتميزين، والذين يبرهنون دائماً علي انها تزخر بكوكبة متميزة من الباحثين القادرين علي حصد العديد من الجوائز المحلية و العالمية، مؤكداً أن الجامعة مستمرة في تقديم الدعم الكامل وتسخير كافة الإمكانيات لباحثيها  من أجل تطوير التعليم والبحث العلمي لخدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة أن البحث الخاص  بالدكتور علاء عبد العال والذي فاز بجائزة  الشيخ جميل عبد الرحمن خوقير عن الموسوم"الدلالات الدينية والسياسية للنقوش الكتابية المنفذة على مفاتيح وأقفال أبواب الكعبة المشرفة في العصر المملوكي".

وأضاف أن الباحث قام بنشر موسوعة الخط الكوفي في ثلاثة مجلدات شملت النقوش الكتابية في العصر الأيوبي والمملوكي والعثماني، ونشر كتاب "شواهد القبور الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي في مصر" والصادر عن مركز الخطوط والكتابات بمكتبة الإسكندرية.

وأشار الدكتور عبد الناصر يس إلى أن الدكتور علاء الدين عبد العال له العديد من الأبحاث المنشورة بالدوريات العلمية، كما شارك مع المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية في مشروع توثيق حمامات مدن وأقاليم مصر، كما حصد الميدالية الذهبية للمساهمة الفاعلة في نجاح أعمال مؤتمرات.

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وبرامج المنتدى العلمي الآسيوي الأول المنعقد بمدينة ميدان عاصمة مقاطعة سومطرة الشمالية بجمهورية إندونيسيا 2018، وله أنشطة توعوية أثرية متنوعة.

وخلال التكريم وجه الدكتور علاء عبد العال شكره للدكتور مصطفي عبد الخالق والدكتور عبد الناصر يس علي هذا التكريم المتميز، والذي يعد وسامًا علي صدر كل باحث وتشجيعاً له ودافعاً قوياً للاستمرار في بذل مزيداً من الجهود في مسيرة البحث العلمي، والذى يعد قاطرة التنمية وأساس التقدم والتطوير بوطنا.

جدير بالذكر ان الدكتور علاء عبد العال قد شارك في فعاليات مؤتمر "التنمية العاجلة وفرص العمل في محافظات وقرى الصعيد" ببحث بعنوان "التنمية السياحية والأثرية لمحافظة سوهاج بين الواقع والمأمول، كما ألقى محاضرة بعنوان "التأثيرات المغربية والأندلسية على زخارف ونقوش العمائر الإسلامية في مصر" ببيت السناري بمناسبة الاحتفال بيوم الأندلس.

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