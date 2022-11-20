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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة البداية.. تعرف على نتائج أصحاب الأرض في مباريات الافتتاح لكأس العالم

صدى البلد

تنطلق في السادسة مساء الأحد المباراة الافتتاحية للنسخة 22 من كأس العالم لكرة القدم (فيفا قطر 2022) والتي ستجمع بين البلد المنظم والإكوادور لحساب المجموعة الأولى.

البطولة المقامة للمرة الأولى في الشرق الأوسط وعلى أرض عربية ستستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، عقب قرار الاتحاد الدولي بزيادة عدد الفرق إلى 48 بداية من 2026 والمقررة في أمريكا وكندا و المكسيك.

النسخة الأولى من المسابقة انطلقت عام 1930 في أوروجواي وتقام كل 4 سنوات، ما عدا عامي 1942 و1946 بعد قرار الإلغاء بسبب الحرب العالمية الثانية.

وتغيرت لوائح المباراة الافتتاحية عدة مرات، حيث شهدت بعض البطولات والتي لعبت ما بين 1930 و1970 إقامة عدد من اللقاءات باليوم الأول في نفس التوقيت وعليه لا نستطيع تحديد مباراة بعينها لتكون ضربة البداية، حدث ذلك في نسخ 1930 و1934 و1954 و1962.

واختلف النظام بين عامي 1974 و2002 بمشاركة حامل اللقب في المباراة الافتتاحية، ومنذ عام 2006 حيث لم يعد حامل اللقب يتأهل تلقائيًا، فبدأت المباريات الإفتتاحية تشهد مشاركة الدول المضيفة.

أول مباراة افتتاحية تشهد تواجد أصحاب الأرض كانت عام 1950 وجمعت بين البرازيل المستضيف والمكسيك وانتهت بفوز السامبا 4-0، وشهدت نسخة 1958 فوز السويد البلد المنظم على المكسيك أيضا في الافتتاح بثلاثية نظيفة. 

وشهد لقاء الافتتاح في نسختي 1966 و1970 نتيجة التعادل السلبي بين أصحاب الأرض ومنافسيهم، إنجلترا أمام أوروجواي في البطولة الأولى، والمكسيك في مواجهة الاتحاد السوفيتي في الثانية.

وجاءت نتائج آخر 4 نسخ لتؤكد تفوق أصحاب التنظيم في ضربة البداية، بعد فوز ألمانيا على كوستاريكا 4-2 عام 2006، والبرازيل على كرواتيا 3-1 في 2014 واكتساح روسيا للسعودية عام 2018 بخماسية نظيفة.

واكتفت جنوب إفريقيا منظمة نسخة 2010 بالتعادل الإيجابي 1-1 في مواجهة المكسيك باللقاء الافتتاح.

ويأمل الجمهور القطري، أن يحقق العنابي الفوز في أول لقاءاته تاريخيا بالمونديال على حساب الإكوادور ليسير على خطى الدول التي تمكنت من حصد الثلاث نقاط في لقاء الافتتاح، ويحافظ على حظوظه بالتأهل للدور الثاني، ضمن المجموعة التي تضم أيضا السنغال وهولندا.

يذكر أن البرازيل هي أكثر الدول تتويجا بالبطولة برصيد 5 ألقاب، قبل إيطاليا 4 مرات وألمانيا بنفس الرصيد.

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